Android 12 met One UI 4: zo ziet het eruit op Samsung

Samsung heeft het bètaprogramma opengezet voor de Galaxy S21-serie. Dit betekent dat we een eerste indruk krijgen van Android 12 met One UI 4 op de Samsung-toestellen.

Android 12 met One UI 4

In sommige landen kunnen degenen met een toestel uit de Galaxy S21-serie zich aanmelden voor het bètaprogramma van Samsung. De fabrikant heeft dit aangekondigd voor de VS, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, India en China. Zoals verwacht zitten verdere Europese landen hier niet bij, dus in Nederland en België hebben we pech.

Dankzij de informatie uit deze landen komen we alvast de nodige informatie te weten over welke functies en design-wijzigingen nieuw zijn in One UI 4, welke gebaseerd is op Android 12.

Nieuw is bijvoorbeeld het vernieuwde notificatiemenu en de helderheidssensor. Er is ook een ‘Extra Dim’ modus, waarmee het scherm gedimd kan worden voor een comfortabele weergave. Het homescreen krijgt een nieuwe widget-picker en ook is er een nieuw scherm voor permissies. Verder krijg je inzicht in de historie van permissies en Samsung heeft ook de app ‘Apparaatonderhoud’ voorzien van wat wijzigingen.

De collega’s van Android Police hebben bovenstaande screenshots gedeeld. Ook hebben ze op een rijtje welke andere veranderingen ze hebben doorgevoerd in One UI 4. De collega’s van Sammobile delen daarbij onderstaande video met een overzicht van nieuwe mogelijkheden en functies.

Sync Wi-Fi with Samsung cloud

New loading animation

New colors

New settings UI

Display examples for dark mode updated

New brightness icon

New motion smoothing animation, new settings UI

Galaxy system app update (outside Galaxy Store)

New privacy dashboard

Clipboard toast notifications

Private compute core

Labs added with multi-window for all

Driving monitor digital well-being

Device car new animations design and haptics

New Home Screen zoom out animation

New camera UI

New calendar UI

Light balance setting editing