‘Definitieve versie Android 12 wordt 4 oktober aangekondigd’

Op 4 oktober moet het gaan gebeuren volgens de laatste berichten. Op die datum zou Google Android 12 definitief vrijlaten.

Android 12 op 4 oktober

In de afgelopen maanden is door Google veel getest met de nieuwste Android-versie. Dit gebeurde eerst met Developer Preview-versies van Android 12 en later met verschillende bètaversies.

Uit interne documenten, die nu een stuk minder intern zijn gebleven, zien we een schema met deadlines voor fabrikanten. Deze hebben betrekking op de data van releases van nieuwe Android-versies. We zien bijvoorbeeld de releasedatum ook terug van Android 10 en Android 11. In dat document staat dus 4 oktober voor de aankondiging van Android 12.

Op die dag zullen we dan van alles te horen krijgen over Android 12. We zullen dan te weten komen welke functies uit eerdere testversies het tot de definitieve versie gehaald hebben. Het belangrijkste is het Material You-design, waarbij elementen in de interface qua kleuren aangepast worden aan de achtergrond.