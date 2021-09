Komt Google voor Android 13 eerst nog met Android 12.1?

De kans is reëel dat Google na Android 12, niet direct aan de slag gaat met Android 13. Als tussenstop zou gedacht worden aan Android 12.1, maar hoe zit dit precies?

Android 12.1 op komst?

Een opvallende aanwijzing in de broncode van Android 12. Intern wordt deze Android-versie getest onder de codenaam Snow Cone en is gebaseerd op API-niveau 31. Tot nu toe was het zo dat bij een hoger API-level ook een nieuw versienummer voor Android werd geïntroduceerd. Echter is nu duidelijk dat Android 13 gebruik maakt van API-niveau 33. Dit doet vermoeden dat er nog een tussenstap wordt gemaakt door Google, wat dan weer mogelijk resulteert in het bestaan van Android 12.1.

Wanneer Google inderdaad deze stap zet, is het voor het eerst sinds 2017 dat Google weer een mid-cycle upgrade voor een Android-versie uitbrengt. De laatste keer dat dit gebeurde was met Android 8.1 Oreo. Doorgaans worden met deze updates nieuwe functies uitgebracht, maar het is onbekend welke vernieuwingen Android 12.1 zou moeten brengen.