LG deelt lijst welke toestellen Android 12 en 13 krijgen; samen met nieuwe Android 11-planning

LG is de laatste weken meer dan ooit in het nieuws. Juist terwijl de fabrikant heeft aangegeven zich terug te trekken uit de smartphonemarkt. Nu komen we meer informatie te weten over welke toestellen Android 12 en Android 13 krijgen, en wat de updateplanning voor Android 11 is.

Android 12 en Android 13 voor LG

Ondanks dat LG de smartphonemarkt gaat verlaten, zal het bedrijf de komende tijd nog toestellen bijwerken met updates. Nu komen we dankzij een Koreaanse pagina van de fabrikant nog wat extra’s te weten. In een nieuw schema staat welke toestellen de update naar Android 12 en Android 13 krijgen.

Android 12: LG Wing, LG Velvet, LG V50(s), LG G8, LG Q31, LG Q52, LG Q92 5G.

LG Wing, LG Velvet, LG V50(s), LG G8, LG Q31, LG Q52, LG Q92 5G. Android 13: LG Wing, LG Velvet

Android 11

Android 11 zal ook voor verschillende smartphones van LG uitgebracht worden. Eerder verscheen het belabberde updateschema. Niet gelijk een gat in de lucht springen, want het blijft een vrij belabberde planning. Sterker nog, voor toestellen uit de G8-serie verschijnt de update zelfs een kwartaal later! Voor de LG Velvet is de uitrol van Android 11 al gestart.

LG Duitsland deelt het volgende overzicht met wanneer je Android 11 kunt verwachten;

Q3 2021

LG G8X

LG Velvet (4G) officieel niet verkocht in Nederland

Q4 2021

LG G8s

LG Wing

LG K52

LG K42

