LG zegt dat software-updates doorgaan, inclusief Android 12-ontwikkeling

LG maakte maandag bekend dat het stopt met het uitbrengen van smartphones. Wat dit precies inhoudelijk betekent voor de software-updates van de toestellen, moet nog blijken. Nu is er wel enige geruststelling over Android 12.

LG en Android 12

We schreven maandag dat LG stopt met smartphones. De fabrikant kon geen winst meer maken en zag geen kansen meer om uit het diepe dal te klimmen. Maandagavond publiceerden we een uitgebreid artikel met een ode aan LG. Daarin bespraken we de vele innovaties in smartphones, waarin LG heeft bijgedragen. Van de week heeft LG ook aangegeven dat het doorgaat met het uitrollen van updates, al bleef onbekend wat dit inhoudelijk zou betekenen.

Een Koreaanse pagina van LG geeft echter net wat meer informatie. Volgens deze pagina zullen sommige toestellen de update naar Android 12 ontvangen. Het is niet bekend welke toestellen dit zijn, maar de V60, Wing en Velvet liggen het meest voor de hand hierin. Details erover worden niet gegeven. Dit is volgens de fabrikant ook afhankelijk van de ‘productprestaties’. Daarbij wordt het nieuws alleen gedeeld op de Koreaanse pagina, dus het is onduidelijk of we hem in Europa ook terug gaan zien, of dat het alleen in het thuisland het geval is. Gezien het updatebeleid van LG moeten we het nu even met een korreltje zout nemen.

