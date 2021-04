Een ode aan LG: hoe LG de smartphone groot maakte

LG heeft maandag de knoop doorgehakt dat het niet langer actief meer zal zijn op de smartphonemarkt. Toch heeft LG ervoor gezorgd dat de smartphone in de afgelopen jaren is voorzien van handige functies en innovaties.

LG: hoe de smartphone groot werd

Om te beginnen; we gaan LG oprecht missen. Maandag maakte het bedrijf bekend dat het zich terugtrekt uit de smartphonemarkt. Toch moeten we daarbij zeggen, dat de fabrikant ook het een beetje zelf verpest heeft. Jarenlang kwamen van over de hele wereld signalen dat het updatebeleid veel meer aandacht moest krijgen. Dat liet LG enorm versloffen. Maanden (soms een jaar) langer wachten op een Android OS-update, en altijd maar weer afwachten wanneer er een beveiligingsupdate beschikbaar zou komen. Maar ondanks dit negatieve punt, heeft de fabrikant ook heel veel moois gebracht.

De innovaties die we tegenwoordig zien bij smartphones, is vrij minimaal te noemen. Hier en daar wat verbeteringen in het design en de camera, maar echte innovaties waren er jaren geleden. En LG heeft gezorgd voor verschillende innovaties, die de smartphone vandaag de dag nog beter hebben gemaakt.

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone‘ hebben we al meermaals LG-toestellen behandeld, en ook in de komende tijd zullen we terugblikken op smartphones die door de Koreaanse fabrikant zijn uitgebracht. Maandag maakte LG bekend dat het zich definitief terugtrekt uit de smartphonemarkt. In dit artikel blikken we terug op de memorabele toestellen die door LG zijn uitgebracht in de afgelopen jaren. Denk bijvoorbeeld aan de LG Shine, LG Chocolate en de doorzichtige LG Crystal.

Het begin in 2006

In 2006 bracht LG de LG KE850 Prada uit. Dit was de eerste telefoon met een capacitief touchscreen. Anders dan het resistieve touchscreen, dat reageerde op precieze aanraking middels een nagel of stylus, reageerde dit type scherm op de warmte van de vingers. Dus niet Apple, maar LG was degene die een capacitief touchscreen in een telefoon plaatste.

Een jaar later, in 2007, bracht LG de LG KU990 Viewty uit. Het was het eerste toestel van de fabrikant dat slow-motion video’s kon maken, zij het met een resolutie van 320p met 120 frames per seconde. Met de Viewty-reeks werd de focus op de camera gelegd.

We blijven bij de innovaties op cameragebied. In 2011 verscheen de LG Optimus 2X Speed, welke als eerste telefoon de mogelijkheid bood om in Full-HD resolutie te filmen. De LG Optimus 2X Speed was ook op een ander gebied baanbrekend. Het was de eerste smartphone met een dual-core processor. In hetzelfde jaar werd ook de LG Optimus 3D uitgebracht; een bijzondere smartphone waarmee je 3D-foto’s kon maken. Het was tevens één van de eerste toestellen met een dual-camera set-up.

Waar de LG Optimus 2X Speed de eerste telefoon was ter wereld met een dual-core processor, verscheen in 2012 de LG Optimus G, de eerste smartphone met een quad-core processor. De quad-core processor zagen we vervolgens ook terug bij de LG Optimus 4X HD. In 2012 werd ook de Nexus 4 uitgebracht; waarbij het toestel omschreven werd als een ware flagship-killer die met haar specificaties de strijd aan kon gaan met echte high-end smartphones. De Nexus 4 was de eerste Android-telefoon met ondersteuning voor Qi draadloos laden. De opvolger van de Nexus mocht LG ook uitbrengen; de LG Nexus 5X, terwijl Huawei de Nexus 6P uit mocht brengen.

In 2014 zagen we de derde generatie van de G-serie; in de vorm van de LG G3. Dit toestel was één van de eerste smartphones met een 1440p beeldscherm. Een andere innovatie van LG was er in 2016. In dat jaar verscheen de LG G5, die we destijds ook uitgebreid hebben besproken in de LG G5 review. Dit toestel was voorzien van een groothoeklens. LG wist ervoor te zorgen dat fabrikanten nu flink lopen te pronken met de vele mogelijkheden van hun groothoeklens. Jaren geleden was een dergelijke lens op een smartphone vrijwel ondenkbaar. Niet alleen dat was een voordeel van het toestel, ook had het toestel een modulair design, waarbij je extra functionaliteit kon toevoegen door een module te wisselen. Helaas stapte LG bij de volgende generatie alweer van dat concept af, en hebben de accessoires dus je veel geld gekost en kon je ze alleen op de LG G5 gebruiken.

Een ander toestel dat innovatie genoeg aan boord had, was de LG G Flex. Het was het eerste flexibele toestel met een gebogen scherm. Daarbij had het achterop een speciale coating die krasjes zelf kon ‘helen’. Verder was er nog de LG G4 met lederen behuizing en viel de LG G2 op door de toetsen aan de achterkant; een hele interessante ontwikkeling die ook in de praktijk goed beviel. Van de LG G2 tot en met de G4 zaten de toetsen aan de achterkant. Vroeger kwam het bedrijf met de LG Cookie, een ware hit in het goedkopere segment.

Ook onlangs probeerde LG nog een poging te wagen om met een innovatie te komen. De LG Wing, die we hebben besproken in de LG Wing review, was voorzien van een draaibaar scherm, dat zich leende voor nieuwe functionaliteit. Helaas sloeg dit niet aan bij de consument. Dat zagen we ook terug bij toestellen als de Velvet, G8-serie en dergelijke. Over de G8-serie gesproken, de LG G8s was voorzien van handpalmherkenning. Prima toestellen, maar geen vernieuwing, relatief hoge prijs en dus het beruchte updatebeleid.

LG, we gaan je missen.

Welke herinneringen heb jij aan LG? We zijn benieuwd! Laat het weten middels een reactie onder dit bericht!