Definitief: LG stopt met smartphones, hoe zit het met de updates?

LG heeft zojuist bekend gemaakt dat zich definitief terug zal trekken uit de smartphonemarkt. De Koreaanse fabrikant ziet geen mogelijkheden meer in dit segment en zal later dit jaar er definitief mee stoppen.

LG stapt uit smartphonemarkt

We zullen geen nieuwe smartphones meer gaan zien van LG. Na lange tijd van smartphones komt er een eind aan het tijdperk van de Koreaanse fabrikant. Volgens LG is het een strategische beslissing om “de ongelofelijk concurrerende mobiele-telefoonsector te verlaten”. Nu kan het zich concentreren op groeigebieden zoals elektrische voertuigcomponenten, slimme apparaten, slimme huizen, robotica, kunstmatige intelligentie en business-to-business oplossingen, platforms en diensten. Daarbij zal het de mobiele expertise blijven benutten voor mobiliteitsgerelateerde technologieën zoals 6G.

LG laat weten dat de huidige voorraad smartphones van LG beschikbaar blijft voor verkoop. Er zullen geen nieuwe telefoons meer verschijnen. De geplande afbouw van de telefoniemarkt zal 31 juli voltooid zijn. Al wordt niet uitgesloten dat er nog enkele toestellen daarna nog beschikbaar zullen zijn.

Volgens LG zal nog even doorgaan met serviceondersteuning en software-updates. Dit zal zijn voor een periode die per regio verschilt. Informatie geeft LG hier verder niet over. We willen je niet blijer maken; maar we verwachten, zeker gezien het huidige updatebeleid van LG, dat dit erg summier zal zijn. LG zal blijven samenwerken met leveranciers en zakenpartners om zaken op orde te stellen wanneer het de mobiele divisie sluit.

