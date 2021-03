‘LG gaat volledig stoppen met het maken van smartphones’

Er hangen al langere tijd donkere wolken boven de smartphonedivisie van LG, en nu lijkt het steeds meer erop te lijken dat LG zich terug wil trekken uit deze business. Dit melden doorgaans goed geïnformeerde bronnen.

LG gooit handdoek in de ring

Het lijkt er steeds meer op dat LG geen toekomst meer ziet in de smartphonemarkt. Al jarenlang (sinds 2015) eindigt het merk met rode cijfers onder de streep en verbetering lijkt er niet te komen. Al langere tijd gaan er berichten rond over dat LG van plan zou zijn om te stoppen met het uitbrengen van smartphones. LG ontkende dit en presenteerde dit jaar vrolijk nog de LG Rollable, een telefoon met een oprolbaar scherm.

Echter lijkt het achter de schermen helemaal niet zo vrolijk er aan toe te gaan. De fabrikant gaf in februari aan dat de positie in de markt wordt heroverwogen. Het merk zou zijn smartphonetak in de etalage hebben gezet, maar er zou geen koper gevonden zijn. Wel waren er enkele gegadigden, waarbij het zou gaan om een Vietnamees bedrijf en het Duitse Volkswagen AG. Echter zou er geen akkoord gesloten kunnen worden over de prijs.

De informatie hierover komt van een anonieme bron, waarover Bloomberg schrijft. Of de LG Rollable nog verschijnt, is onduidelijk. Wel is de telefoon inmiddels Bluetooth-gecertificeerd. LG zou in de komende weken meer bekend willen maken over hun strategie.

Wijzelf vinden het geen grote verrassing. De toestellen zelf van LG waren prima, met bijvoorbeeld de LG G-serie waarin absoluut goede toestellen werden uitgebracht. Echter wordt het updaten van smartphones nog altijd niet serieus genomen. Bekijk bijvoorbeeld de in maart verschenen updateplanning van LG. Een lachertje.