‘LG overweegt om stekker uit smartphones te trekken’

Gaan we nog nieuwe smartphones van LG zien? Het is een vraag die nu rondgaat. Volgens een interne memo zou LG overwegen om te stoppen met de smartphonedivisie van het bedrijf. Al lange tijd gaat het slecht met de (mobiele) zaken bij de Koreaanse fabrikant.

Stopt LG met smartphones?

Al enige tijd gingen er hier en daar geruchten over dat LG van plan zou zijn om de handdoek in de ring te gooien met de mobiele divisie van het bedrijf. Nadat dit in december nog door door het bedrijf afgedaan werd als onzin en compleet onjuist, lijkt het echter toch een stap dichterbij te zijn. Een Koreaanse krant maakt melding van een interne memo die naar medewerkers van LG is gestuurd.

De toekomst lijkt een stuk minder rooskleurig dan in de eerdere reactie van LG. LG zou de smartphonedivisie in de wilgen willen hangen en hiermee dus afscheid willen nemen van de mobiele markt. Alle mogelijke maatregelen worden op dit moment bekeken, zo meldt Kwon Bong-seok, CEO van het bedrijf. Denk hierbij aan de verkoop, terugtrekking of inkrimping van de smartphoneactiviteiten.

De LG G6

De mobiele tak van LG heeft het moeilijk. In de afgelopen vijf jaar is er een verlies geboekt van 4,5 miljard dollar. Andere divisies van LG boekten juist record na record en deden het overduidelijk beter. LG zou volgens onderzoeksbureau Counterpoint in het derde kwartaal van 2020 slechts 6,5 miljoen smartphones verkocht hebben. Hiermee behaalt de Koreaanse fabrikant een marktaandeel van 2 procent.

Tijdens de afgelopen editie van de CES heeft LG de LG Rollabe getoond, een smartphone met een rolbaar scherm. Daarnaast brengt de fabrikant regelmatig een telefoon uit met een gewaagd design, zo bespraken we eerder de flip-phone in de LG Wing review. De smartphonefabrikant had eerder ook de G-serie, waarmee het hoge ogen gooide met de LG G2, waarbij de toetsen aan de achterkant van het toestel zaten. Het was een ontwikkeling die verschillende modellen erna nog steeds doorgevoerd werd, zoals bij de LG G4. Echter hebben we ook kritiek op LG. Vergeleken met veel andere fabrikanten is het updatebeleid bedroevend slecht en geloven we best dat LG hiermee zeker het verschil had kunnen maken.

Of LG definitief een punt zet achter de smartphonetak, dat is nu nog niet bevestigd. Het bedrijf heeft verder nog niet op de berichten gereageerd.