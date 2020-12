LG gaat zich concentreren op high-end smartphones; andere segmenten uitbesteed

LG heeft het al sinds jaar en dag zwaar in de smartphonemarkt. De fabrikant heeft al 22 kwartalen achter elkaar rode cijfers geschreven in deze divisie. En dus heeft de fabrikant besloten het over een andere boeg te gooien.

Uitbesteding van goedkopere smartphones

LG gaat zich richten op de duurdere smartphones. Hierbij zal het toestellen uit het lagere en middensegment niet meer zelf fabriceren, maar zal dit werd worden uitbesteed. Hierdoor worden kosten bespaard. Toestellen van LG verschijnen dus nog wel in dit segment, maar worden gemaakt door andere fabrikanten, waarbij op de toestellen dus wel een LG-logo wordt geplakt. Het vermoeden is dat door de enorme concurrentie uit China; zoals Oppo en Xiaomi, LG zich gedwongen voelt deze stap te moeten maken.

Het verhaal doet denken aan dat van HTC, dat eerder ook besloot het op een laag pitje te zetten. Echter probeert LG nu in ieder geval nog zich te concentreren op premium toestellen. Of dit gaat lukken, dat betwijfelen we. De toestellen van LG weten zich lang niet altijd te onderscheiden. We bespraken onlangs de Wing in de LG Wing review. Leuk toestel, maar qua specs is hij minder riant uitgerust voor zijn prijs, dan de concurrenten. Maar wie weet wat LG klaar heeft staan om tegenover de Galaxy S21 van Samsung te zetten.

LG Wing Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 998,00 euro