LG toont drie nieuwe mid-rangers met opvallend design: K42, K52 en K62

We kunnen in Europa drie nieuwe toestellen van LG verwachten. De toestellen worden geplaatst in het betaalbare middensegment. Het gaat hierbij om de LG K42, K52 en K62. De drie modellen kenmerken zich door een opvallend design.

LG K42, K52 en K62 aangekondigd

Het doek is gehaald van drie nieuwe modellen van LG. De smartphones worden in het middensegment geplaatst waar eerder dit jaar al hun opvolgers werden gepresenteerd. Blijkbaar zag LG nog ruimte voor verbetering. De drie modellen zijn voorzien van Android 10 en hebben degelijke specificaties.

We hebben de specificaties van de drie modellen hieronder voor je op een rij gezet.

LG K62

Chipset: 2.3 GHz Octa-core

Display: 6.6-inch 20:9 HD+ FullVision Display

Memory: 4GB RAM / 128 ROM / microSD (up to 2TB)

Camera: Rear: 48MP 2 Standard / 5MP Ultra Wide (115°) / 2MP Depth / 2MP Macro Front: 28MP Standard

Battery: 4,000mAh

Operating System: Android 10.0 (Q OS)

Size: 165.0 x 76.7 x 8.4 mm

Weight: 186g

Network: LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)

Colors: White / Sky Blue

Others: Google Assistant Button / Google Lens / AI CAM / AR Sticker / LG 3D Sound Engine / Side-mounted Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

LG K52

Chipset: 2.3 GHz Octa-core

Display: 6.6-inch 20:9 HD+ FullVision Display

Memory: 4GB RAM / 64GB ROM / microSD (up to 2TB)

Camera: Rear: 48MP 2 Standard / 5MP Ultra Wide (115°) / 2MP Depth / 2MP Macro Front: 13MP Standard

Battery: 4,000mAh

Operating System: Android 10.0 (Q OS)

Size: 165.0 x 76.7 x 8.4 mm

Weight: 186g

Network: LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)

Colors: White / Blue / Red

Others: Google Assistant Button / Google Lens / AI CAM / AR Sticker / LG 3D Sound Engine / Side-mounted Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

LG K42

Chipset: 2.0 GHz Octa-core

Display: 6.6-inch 20:9 HD+ FullVision Display

Memory: 3GB RAM / 32 or 64GB ROM / microSD (up to 2TB)

Camera: Rear: 13MP Standard / 5MP Ultra Wide (115°) / 2MP Depth / 2MP Macro Front: 8MP Standard

Battery: 4,000mAh

Operating System: Android 10.0 (Q OS)

Size: 165.0 x 76.7 x 8.4 mm

Weight: 182g

Network: LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)

Colors: Green / Gray / Red / Sky Blue

Others: Google Assistant Button / Google Lens / AI CAM / AR Sticker / LG 3D Sound Engine / Side-mounted Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

Bekend is dat de LG K-serie naar Europa komt. Onbekend is wanneer welk model en voor welke prijs naar Nederland komt. Daarover wordt naar verwachting later informatie gedeeld.