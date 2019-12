Twee betaalbare smartphones in Nederland uitgebracht: Moto E6 Play en LG K40S

Motorola en LG hebben allebei een betaalbare smartphone uitgebracht in ons land. Het gaat om de Moto E6 Play en LG K40S welke vanaf nu verkrijgbaar zijn in ons land.

Moto E6 Play verkrijgbaar

De Motorola Moto E6 Play maakt zoals de naam al aangeeft deel uit van de E6-serie. Eerder bracht de fabrikant al de Moto E6 Plus uit in ons land. Nu dus ook de Moto E6 Play, een betaalbare telefoon met basis-specificaties. Voor nog geen 100 euro krijg je een toestel met een 5,5 inch beeldscherm met HD+ resolutie.

De Moto E6 Play biedt verder een 13 megapixel camera, 5 megapixel front-camera in de notch en een MediaTek quad-core processor. Deze SoC wordt bijgestaan door 2GB RAM en 32GB interne opslagruimte. Is dit te krap voor je, dan kun je het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 256GB. Vanuit de doos draait de smartphone op Android 9 Pie, met de Moto Actions. Tot slot is er ook een 3000 mAh accu.

Het gunstig geprijsde toestel ligt voor een bedrag van 99,00 euro. De E6 Play is verkrijgbaar bij Coolblue, Belsimpel, Mobiel.

LG K40S

Ook LG heeft een nieuwe instapper uitgebracht in ons land. Het is de LG K40S die we vanaf nu mogen verwelkomen in ons land. Dit toestel heeft een 6,1 inch beeldscherm met HD+ resolutie, heeft een quad-core processor, 2GB RAM en 32GB opslagruimte. Er is ruimte voor een geheugenkaart en opvallend; er is zelfs NFC aanwezig. Dat is lang niet standaard bij een smartphone in deze prijsklasse.

Verder heeft de telefoon een 13 megapixel + 5 megapixel dual-camera en is er een 13 megapixel front-camera aanwezig. De LG K40S heeft een Google Assistent-knop en 3500 mAh accu. Voor ongeveer 150 euro mag hij met je mee naar huis. Je kunt hem kopen bij Belsimpel en Bol.com.

