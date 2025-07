Gmail krijgt Material 3 Expressive interface: zo ziet het nieuwe design eruit

Steeds meer Google apps zullen bijgewerkt worden met het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp. Dit gaan we ook terugzien bij de Gmail app. De mail-app van Google zien we nu op screenshots met het nieuwe design.

Gmail met Material 3 Expressive

Het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp werd aangekondigd met Android 16. Draait je toestel al op Android 16, dan zul je nog wel even moeten wachten totdat Google de nieuwe designtaal ook beschikbaar stelt, in Android 16 zelf. Dankzij een zogenaamde teardown van de Gmail-app, door de collega’s van Android Authority, zien we precies hoe Gmail in het nieuwe ontwerp eruit zal komen te zien. Google werkt dus al aan voorbereidingen van het nieuwe ontwerp in de mail-app.

In de vernieuwde Gmail app zien we een vernieuwde zoekbalk en verschillende wijzigingen. Tevens is de knop ‘Allen beantwoorden’ verdwenen in de nieuwe versie. Er zijn afgeronde kaarten en het icoontje van het hamburgermenu bevindt zich voortaan buiten de zoekbalk. Google heeft daarnaast gewerkt aan andere icoontjes, kleuren en een moderner uiterlijk.

De wijzigingen hebben niet alleen betrekking op het startscherm met de mails, maar ook in de andere tabbladen uit de Gmail app. Denk aan Meet en Chat. Wanneer het nieuwe ontwerp precies uitgerold wordt door Google is niet bekend.