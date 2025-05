Nieuw Material 3 Expressive-design aangekondigd: dit is er nieuw

Google heeft vanavond tijdens ‘The Android Show’ nieuwe functies en mogelijkheden aangekondigd voor Android. Het bedrijf trapte direct af met de introductie van het nieuwe Material 3 Expressive design. Het nieuwe ontwerp van Android gaan we terug zien met de komst van Android 16.

Material 3 Expressive

Android krijgt een grote make-over. Dit wordt duidelijk uit de aankondiging van vanavond, tijdens The Android Show, waarin Material 3 Expressive getoond werd. Google kwam eerder al in het nieuws met de nieuwe designtaal voor Android, maar nu is hij definitief aangekondigd. Google zegt dat het ‘later dit jaar’ als eerst naar de Pixel-toestellen komt, en daarna ook naar andere toestellen met Android.



Personaliseren

In de aankondiging komt naar voren dat er vooral werk is gemaakt van nieuwe designelementen in de vorm van vormen, typografie en animaties. Op verschillende gebieden zullen we nieuwe verfrissingen tegen gaan komen, waarbij gebruikers vooral meer opties moeten krijgen voor het aanpassen van de interface. Onder andere het personaliseren van de snelle instellingen hoort tot de mogelijkheden, met bijvoorbeeld de zaklamp en niet-storen functie. Het nieuwe Material 3 Expressive design moet voortbouwen op de Material You-interface die we nu al kennen.

Wat betreft animaties, laat Google weten dat je bij het wegvegen van een melding, een subtiele animatie ziet bij de andere meldingen. Wanneer je een melding van de stapel wegswipet, voel je een lichte haptische feedback met hulp van de trilmotor in het toestel. Animaties en feedback krijg je ook bij andere taken die je uitvoert op je Android-apparaat. Denk aan het sluiten van een app in het scherm met recente apps, wanneer je aan de volumeregelaar zit of bij andere zaken.

Google voegt met Material 3 Expressive ook nieuwe kleurenthema’s toe aan Android, welke dynamisch zijn. Door met responsieve componenten en typografie te werken, kun je Android veel meer naar je eigen hand zetten dan ooit tevoren. Verder komen deze visuele opties ook beschikbaar in andere apps van Google. Denk aan Google Foto’s, Gmail en in de app van Fitbit.

Live Updates

Nieuw zijn ook de Live Updates-functie, die de voortgang van verschillende apps op een toffe manier kan bundelen. Zo krijg je bij een bestelling bij Uber Eats, een realtime update van de status van je bestelling. Het is op dit moment niet bekend met welke Nederlandse apps deze functionaliteit werkt. Ontwikkelaars zullen deze functie wel nog moeten ondersteunen.

Material 3 Expressive zullen we als eerst terug gaan zien in Android 16.