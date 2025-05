Android beveiligingsupdate mei 2025: 50 kwetsbaarheden aangepakt

Een nieuwe maand, een nieuwe update. Google heeft een nieuwe security-patch voor Android vrijgegeven. Met de nieuwste beveiligingsupdate van mei zien we dat tenminste 50 kwetsbaarheden worden aangepakt.

Android beveiligingsupdate mei

De nieuwe beveiligingsupdate voor Android is vrijgegeven door Google. Dat betekent dat de komende tijd de fabrikanten weer aan de slag kunnen, met het optimaliseren van de update voor hun toestellen. Iedere maand wordt een nieuwe security-patch beschikbaar gesteld voor Android. Deze maand worden vijftig kwetsbaarheden aangekondigd die worden opgelost met deze update.

Niet iedere kwetsbaarheid is voor ieder toestel. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen onder andere de technische eigenschappen van een device, en kan er verschil zitten in de gebruikte chipset of Android-versie. Fabrikanten voegen doorgaans ook nog eigen patches toe, specifiek voor de eigen zaken, bijvoorbeeld in apps of onderdelen van de fabrikant zelf.

Pixel

Voor de Pixel-devices zijn er enkele specifieke verbeteringen doorgevoerd. De eerste fix gaat in op een probleem met de opnamekwaliteit van de microfoon in bepaalde apps. Vervolgens heeft Google een fix doorgevoerd voor Bluetooth-koppeling met bepaalde smartwatches onder sommige omstandigheden. Als laatste is er een fix voor hoe de secundaire taal wordt weergegeven in Snelle instellingen.

Krijg jij de update?

De update zal in de komende tijd verspreid worden naar verschillende Android-toestellen. Krijg je de update binnen, dan horen we dat heel graag van je. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot. Je tip kan naar redactie@droidapp.nl.