Android krijgt compleet nieuw design: nieuwe icoontjes, statusbalk en meer (screenshots)

Een grote update lijkt aanstaande voor Android. Uit nieuwe aanwijzingen en screenshots wordt duidelijk dat Google werkt aan een metamorfose voor het mobiele besturingssysteem. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe effecten, icoontjes, interface-wijzigingen en nog veel meer.

Nieuw design voor Android

Google werkt achter de schermen aan een ingrijpende visuele herziening van Android, zo ontdekte Android Authority. De wijzigingen zijn nog niet standaard zichtbaar in de nieuwste bèta van Android 16, maar vormen de opmaat naar een toekomstig ontwerp dat beter aansluit bij het nieuwe Material 3 Expressive-thema. De wijzigingen zijn opgedoken in de bèta van de nieuwe Android-versie.

Achtergrondvervaging

Een van de meest opvallende veranderingen is de introductie van achtergrondvervaging op verschillende plekken in de interface. Dit wazige effect verschijnt onder andere in het paneel voor Snelle instellingen, de app-lade, het pincode-invoerscherm en het menu Recente apps. Afhankelijk van de gekozen modus – licht of donker – varieert de intensiteit van de vervaging, met als doel een balans tussen esthetiek en leesbaarheid. Waar andere fabrikanten zoals Xiaomi al langer met dit effect werken, kiest Google er nu ook voor om het subtiel maar consistent toe te passen.

Statusbalk en icoontjes

De statusbalk krijgt een verfrissende update. Nieuwe, gesegmenteerde pictogrammen voor WiFi en mobiele data maken hun intrede, terwijl 5G- en vliegtuigmodusicoontjes vetter worden weergegeven. Het batterijpictogram verandert afhankelijk van de laadtoestand van kleur; groen bij laden, rood bij een bijna lege batterij. Deze aanwijzing dook eerder al op. Tegelijkertijd is het kloklettertype in de statusbalk iets vergroot en vetgedrukt, wat zorgt voor een betere leesbaarheid.

Meldingen en snelle instellingen

Hoewel Google eerder experimenteerde met een gesplitst meldingen- en Snelle instellingen-paneel, lijkt de voorkeur nu toch uit te gaan naar een gecombineerd scherm. Wel krijgt het verschillende verbeteringen in Android: aanpasbare tegels, overzichtelijkere snelkoppelingen, een vernieuwde helderheidsschuifregelaar en visuele aanwijzingen zoals pijltjes die naar beneden wijzen bij uitklapbare opties. Visueel is er veel veranderd, maar de functionaliteit werkt hetzelfde als voorheen.

Vergrendelscherm

Ook het vergrendelscherm is aangepakt. Informatie over de datum en ht weer wordt voortaan anders gepositioneerd ten opzichte van de klok, afhankelijk van de hoeveelheid meldingen en de positie van de klok zelf. Daarnaast is er een compacte notificatieweergave toegevoegd, waarin meldingen als kleine chips onder contextuele informatie verschijnen – een optie die handmatig ingeschakeld kan worden.

Pincode en volume

In het pincode-invoerscherm vallen de grotere cijfers en de thematische kleuraccenten op. De visuele opfrissing is klein, maar sluit goed aan op het geheel. De volumeregelaar, die vorig jaar nog is veranderd, wordt opnieuw aangepast. De eerder dikke schuifregelaars maken plaats voor dunnere varianten met afzonderlijke grepen, beter afgestemd op de Material 3-richtlijnen. De media-uitvoerswitcher ondergaat soortgelijke aanpassingen, met een hogere positie voor de verbindingsknop en een meer gestroomlijnd ontwerp.

Instellingen en icoonvormen

De Instellingen-app krijgt eveneens een verandering aangeboden met kleurrijke pictogrammen, nieuwe Material Design-schakelaars en een kaart-gebaseerde indeling van menu-items. De paginaheaders worden bovendien compacter, waardoor de interface overzichtelijker oogt. Tot slot voegt Google nieuwe opties toe voor icoonvormen in de Pixel Launcher, waaronder varianten als ‘boog’, ‘zevenkantig koekje’ en ‘complexe klaver’.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de nieuwe interface voor Android wordt uitgerold. Wel geeft dit goed aan wat we van Android in de komende tijd kunnen verwachten.