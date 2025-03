Kleurrijk batterij-icoon met nieuwe Android-update: testen gestart

Het lijkt erop dat Google meer kleur wil toevoegen aan icoontjes. Het batterij-icoon is met de komst van Android 16 een stuk dynamischer gekleurd. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteit van de accu en of er bijvoorbeeld geladen wordt.

Batterij-icoontje in kleur

Google experimenteert met een vernieuwd batterij-icoon in Android 16. Dit maakt deel uit van een bredere test waarin verschillende statusbalkpictogrammen worden aangepast. De laatste bètaversie van Android 16 toont een opvallende verandering aan het batterijpictogram: dynamische achtergrondkleuren afhankelijk van de laadstatus. De aanwijzingen zijn gevonden in Android 16 Beta 3.

De meest opvallende verandering is het gebruik van achtergrondkleuren om de batterijstatus visueel duidelijker te maken:

Felgroene achtergrond : wanneer het apparaat wordt opgeladen.

: wanneer het apparaat wordt opgeladen. Rode achtergrond : wanneer de batterij bijna leeg is.

: wanneer de batterij bijna leeg is. Witte achtergrond: wanneer de batterij een normaal niveau heeft en niet wordt opgeladen.

Daarnaast zijn er subtiele wijzigingen, zoals een vetter lettertype voor het batterijpercentage en een aangepaste oriëntatie van het icoon. Op dit moment zijn de vernieuwde statusbalkpictogrammen niet standaard ingeschakeld in Android 16 Beta 3. Ze moeten handmatig worden geactiveerd, wat suggereert dat Google nog test met de implementatie. Het is dus onzeker of deze veranderingen daadwerkelijk in de stabiele versie van Android 16 zullen verschijnen. Mogelijk worden ze pas later uitgerold in een kwartaalupdate of zelfs pas in Android 17.

Apple past iets soortgelijks toe en werkt bijvoorbeeld ook met een oranje kleur. Daarnaast zijn er enkele fabrikanten die eveneens met gekleurde batterij-icoontjes werken.