Android 16 Beta 3 verschenen: dit is er nieuw

Android 16 Beta 3

Google heeft een nieuwe testversie van Android uitgebracht. We maken nu kennis met Android 16 Beta 3. Onder andere zien we de gezondheid van de batterij terug. Als eerst is dit het geval voor de Pixel-toestellen. Het laat zien wat de resterende batterijcapaciteit is, aangegeven in procenten. Hier kun je ook de optimalisatie van het opladen aanpassen. De nieuwe optie lijkt beschikbaar te zijn op de Pixel 9-serie en de Pixel 8 Pro, zo schrijft 9to5Google.

Maar er zijn meer nieuwe functies in Android 16 Beta 3. Er is een extra-dim functie om de helderheid extra omlaag te krijgen. Er is een lichte verandering zichtbaar in de zoekbalk van de instellingen, welke meer in lijn is met de rest van de weergave en er zijn achter de schermen de nodige verbeteringen doorgevoerd. Verder zien we een nieuw Quick Settings-scherm, zo is te zien in onderstaande video.



De nieuwe bèta staat vanaf nu klaar voor de Pixel 6 en nieuwer. Op een later moment komt de definitieve versie van Android 16 beschikbaar. In april zal eerst nog Android 16 Beta 4 uitgebracht worden.

