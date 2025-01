Android 16 Beta 1 uitgebracht: verbeteringen foldables en Live Updates

Google heeft eerder al de Developer Preview van Android 16 uitgebracht, nu is het tijd voor de eerste bèta. We zien verbeteringen voor tablets, maar ook voor smartphones is er genoeg te melden. Zo is er een nieuwe iOS-achtige functie genaamd ‘Live Updates’.

Android 16 Beta 1

Google brengt een nieuwe update uit voor Android 16. Vorig jaar werd al een ontwikkelaarsversie vrijgegeven; de Android 16 Developer Preview 1, gevolgd door Developer Preview 2. Door het uitbrengen van Android 16 Beta 1 is het startschot gegeven van het nieuwe bètaprogramma. De uiteindelijke release zal in het tweede kwartaal van 2025 zijn, zo is de verwachting

Betere ondersteuning voor grote schermen

Android 16 zet verdere stappen om apps beter te laten functioneren op apparaten met grote schermen, zoals tablets en opvouwbare smartphones. Apps die gericht zijn op Android 16 worden automatisch meer aanpasbaar, ongeacht hun oorspronkelijke schermbeperkingen. Hiermee wil Google ontwikkelaars stimuleren om gebruik te maken van adaptieve lay-outs, wat leidt tot een betere ervaring voor gebruikers.

Live Updates: Altijd up-to-date meldingen

Een opvallende toevoeging is Live Updates, een nieuwe meldingscategorie voor lopende activiteiten zoals navigatie of bezorgdiensten. Deze meldingen blijven prominent op het vergrendelscherm zichtbaar, zodat gebruikers belangrijke informatie snel kunnen bekijken. Deze functie biedt een Android-alternatief voor de Live Activities van iOS, met een nadruk op bredere ondersteuning voor app-integratie.

Ondersteuning voor videocodecs

Android 16 introduceert ondersteuning voor de Advanced Professional Video (APV)-codec. Deze door Samsung ontwikkelde codec is ontworpen voor video-opnames van hoge kwaliteit en biedt functies zoals perceptueel verliesloze kwaliteit, ondersteuning voor 4K en 8K, en HDR10+. Het is een waardevolle toevoeging voor professionals die video’s van hoge kwaliteit willen opnemen en bewerken.

Voorspellende animaties en navigatie

Het voorspellende terug-gebaar, dat eerder alleen beschikbaar was voor systeemnavigatie, is nu standaard ingeschakeld in apps die op Android 16 zijn gericht. Dit maakt navigatie intuïtiever, met visuele hints over wat de volgende stap zal zijn. Ook gebruikers van 3-knopsnavigatie profiteren van deze verbetering.

Android 16 planning

Google heeft bevestigd dat er nog drie bèta’s volgen, met de “Platform Stability”-update in maart 2025. De officiële release wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2025. Na de lancering zullen regelmatige updates blijven zorgen voor nieuwe functies en beveiligingsverbeteringen.