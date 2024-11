Android 16 is hier: Developer Preview 1 aangekondigd

Opvallend nieuws van Google. Zijn we nog bij veel toestellen in afwachting van de Android 15 update, is nu Android 16 gepresenteerd. Veel eerder dan voorheen. Google heeft direct Android 16 Developer Preview 1 vrijgegeven. Goed nieuws is er onder andere voor de Pixel 6, die langer bijgewerkt zal worden.

Android 16 gepresenteerd

Toch wel vrij onverwacht heeft Google de update naar Android 16 aangekondigd. Het bedrijf deelt daarbij ook direct een tijdlijn met wanneer we welke update kunnen verwachten. Duidelijk is dat Google de update naar Android 16 in het tweede kwartaal van 2025 al wil vrijgeven. Opvallend, aangezien Android 15 nog maar net officieel is vrijgegeven. Fabrikanten krijgen het dus druk.

Fotobron: 9to5Google

Google belooft meerdere grotere Android 16-updates voor volgend jaar. De eerste grote update komt dus in het tweede kwartaal. Daarbij zal er in het vierde kwartaal nog een minor-update verschijnen. Deze zullen onder andere API-wijzigingen krijgen, waarmee developers dus aan de slag kunnen. In het eerste en derde kwartaal zullen ook updates verschijnen, welke nieuwe features brengen. Nieuw is dus wel dat de stabiele versie van Android 16 zal verschijnen in de lente, en niet langer meer in de herfst. Er komen vier twee Developer Preview-versies van Android 16, speciaal voor ontwikkelaars. Daarbij worden er minstens vier beta-updates verspreid.

Fotobron: Androidpolice

Goed nieuws is er voor de bezitters van de Pixel 6-serie. Hoewel de ondersteuning wat betreft Android-upgrades al is gestopt voor de Pixel 6, 6 Pro en 6a, maken deze wel deel uit van de ondersteunende toestellen voor de developer preview. Dit bevestigt min of meer dat ook de definitieve versie van Android 16 voor deze modellen beschikbaar zal komen.

Wat is er nieuw?

Android 16 zal verschillende wijzigingen en nieuwe features krijgen. In de komende maanden zullen we hier waarschijnlijk het nodige over te horen krijgen. Voor nu moeten we het doen met de informatie die tot nu toe bekend is.

Android 16 zal in ieder geval ondersteuning krijgen voor een functie die het mogelijk maakt om audio te delen op meerdere Bluetooth-apparaten tegelijkertijd. Verder komt er meer overzicht in de notificaties. Er komt een uitklapbaar venster voor notificaties. Een nieuwe functie verlaagt geleidelijk het volume van opeenvolgende notificaties van dezelfde app. De Health Connect-toepassing laat je nu ook medische dossiers in FHIR-formaat toevoegen, zoals vaccinatiegegevens.

De nieuwe versie van Android bevat verder een nieuwe ingebouwde fotokiezer. Deze moet gebruiksvriendelijker zijn en door meer apps ondersteund worden. Tevens bevat Android 16 verbeteringen rondom de privacy, al is nog niet helemaal duidelijke welke verbeteringen de update meebrengt. Voor ontwikkelaars biedt Android 16 nieuwe API-versies.

Wil je aan de slag met de Developer Preview, dan kun je hier de factory images downloaden. Houd er rekening mee dat je hierbij wel moet weten wat je doet, om zo schade aan hard- en software te voorkomen.