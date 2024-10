Android 16 krijgt notificaties die we kennen van Apple’s Dynamic Island (screenshots)

Google werkt aan een nieuwe manier van notificaties in Android 16. Deze nieuwe stijl van meldingen doet erg denken aan die van Apple, dat sinds jaar en dag de Dynamic Island meldingen gebruikt. Android 16 zal een vergelijkbare stijl aanbieden.

Android 16 met Dynamic Island meldingen

Apple heeft sinds een aantal modellen iPhone’s het Dynamic Island geïntroduceerd. Deze dikke zwarte balk midden aan de bovenkant van het scherm brengt een extra functionaliteit mee. Android gaat deze stap min of meer volgen, zo wordt duidelijk uit berichtgeving van Android Authority. Zij hebben screenshots gemaakt van wat we van de nieuwe functie kunnen verwachten.

Specifiek gaat het om de Rich Ongoing Notifications, waarbij de API het mogelijk maakt voor ontwikkelaars om meer dan een pictogram in de statusbalk weer te geven. Mock-ups laten zien dat bijvoorbeeld een wekker laat zien in hoeveel minuten deze afgaat, wanneer het vliegtuig vertrekt en wanneer je Uber aankomt.

Hoewel deze functionaliteit veel weg heeft van Apple; is het niet helemaal nieuw voor Android. Met Android 12 werd een API toegevoegd, waarbij de dialer-app de tijdsduur van een lopend telefoongesprek kon tonen in zo’n venster. Android 16 laat nog even op zich wachten. Op dit moment is Android 15 net goed en wel aangekondigd.