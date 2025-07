Live Updates in Android 16: zo gebruikt Google Maps het

Google heeft informatie vrijgegeven over het gebruik van Live Updates in Google Maps. De nieuwe functie zal zijn debuut maken met een toekomstige update van Android 16.

Live Updates voor Google Maps

Google heeft in stilte nieuwe documentatie gepubliceerd over Live Updates in Android 16, een functie die bedoeld is om gebruikers beter op de hoogte te houden van doorlopende, tijdgevoelige activiteiten. Hoewel deze functie nog niet volledig beschikbaar is in de huidige stabiele versie van Android 16, wordt er achter de schermen al volop gewerkt aan de nieuwe functie. Google Maps wordt daarbij als een van de eerste toepassingen naar voren geschoven.

Live Updates zijn het antwoord van Google op de Live Activities die iOS-gebruikers al langer kennen. In plaats van een statische melding, krijg je met Live Updates real-time informatie te zien op het vergrendelscherm of in het meldingenpaneel, zonder dat je de app hoeft te openen. Denk hierbij aan het volgen van een Uber-rit, het navigeren met Maps of de voortgang van een maaltijdbezorging.

Volgens de nieuwe richtlijnen die Google heeft gepubliceerd, mogen Live Updates uitsluitend worden gebruikt voor doorlopende, door de gebruiker geïnitieerde en tijdgevoelige situaties. Navigatie, telefoongesprekken en ritvolgsystemen zijn daar voorbeelden van. Andere soorten meldingen, zoals promoties, chatberichten of aankomende agenda-items, vallen expliciet buiten de toegestane toepassingen.

Google benadrukt het tijdelijke en urgente karakter van Live Updates. Een melding van een instapkaart is bijvoorbeeld geschikt als standaardmelding enkele uren voor vertrek, maar mag pas een Live Update worden zodra je aankomt op de luchthaven of wanneer het boarden begint. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, is het volgen van een pakket dan weer geen geschikte toepassing, zo meldt Google. Dit is volgens hen niet urgent genoeg..

In een recent gedeelde video over Google Maps toont Google hoe Live Updates er concreet uit kunnen zien tijdens actieve navigatie. In dit voorbeeld verschijnt een zogenoemde statuschip op het scherm met een symbool en korte instructies. Deze statuschip kan maximaal zeven tekens aan tekst of een specifieke tijd weergeven. De voortgang van de route en aanvullende aanwijzingen worden weergegeven via de Live Update zelf, die op het vergrendelscherm in een duidelijk kader verschijnt.

Ontwikkelaars krijgen ook duidelijke aanwijzingen mee over hoe ze de functie correct implementeren. Zo moet een weggeveegde melding worden gerespecteerd en niet opnieuw verschijnen. Misbruik van de functie, bijvoorbeeld voor reclame of irrelevante informatie, is nadrukkelijk niet toegestaan.

Wanneer je als gebruiker echt aan de slag kunt met Live Updates is nog niet bekend. Hoewel een testversie van Android 16 aanwijzingen toont voor de ondersteuning, is het nog niet beschikbaar.