Motorola deelt eerste lijst met toestellen die Android 16 krijgen

Motorola heeft een eerste overzicht gedeeld met de toestellen die bijgewerkt zullen worden naar Android 16. Het overzicht is door de fabrikant gepubliceerd. Opvallend is dat er een aantal modellen te lijken ontbreken.

Android 16 plannen van Motorola

Fabrikant Motorola heeft als eerste merk een overzicht gedeeld met de updateplannen voor Android 16. Verschillende merken hebben voor Android 16 al een bètaprogramma geopend, zoals bij OnePlus, Xiaomi en Samsung het geval is. Echter is er geen officiële lijst beschikbaar met de toestellen die bijgewerkt gaan worden naar deze nieuwe Android-versie. Die lijst deelt Motorola nu wel.

Op de Amerikaanse webpagina van Motorola worden in totaal 29 toestellen genoemd die Android 16 zullen krijgen. Het is de vraag of de lijst helemaal compleet is. Mede doordat enkele modellen zoals de Moto G35 gemist moeten worden. Dat toestel verscheen in de zomer van vorig jaar. Op de Amerikaanse lijst staan ook enkele toetellen die niet in Nederland zijn uitgebracht. Het volledige overzicht hebben we hieronder voor je neergezet.

Motorola Razr-serie:

Motorola Razr 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2024

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Edge-serie:

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50

Motorola Edge 40 Pro

Motorola G-serie:

Moto G Power 2025

Moto G 2025

Motorola G Stylus 2025

Moto G56

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G85

Moto G75

Moto G55

Andere modellen

ThinkPhone 25 by Motorola