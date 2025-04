Motorola Edge 60 Fusion review: voor als prijs-kwaliteitsverhouding op 1 staat

De nieuwste aanwinst van Motorola in het smartphone-aanbod, is de Motorola Edge 60 Fusion. Volgestopt met prima specificaties en een nette prijs, wil Motorola laten zien dat een goede smartphone niet duizend euro of meer hoeft te kosten. DroidApp heeft de telefoon getest en bespreekt alles in de Motorola Edge 60 Fusion review.

Motorola Edge 60 Fusion review

Met de Edge-serie brengt Motorola verschillende toestellen uit in een breed segment. Onlangs zijn we aangekomen bij de ‘Edge 60-serie’. Gezien het verleden lijkt het onvermijdelijk dat dit het enige Edge 60-toestel is, maar voorlopig is dit in ieder geval het enige toestel uit de serie. In de afgelopen weken hebben we de smartphone aan de tand gevoeld. Onze ervaringen lees je terug in de Motorola Edge 60 Fusion review.

Unboxing

Steeds meer merken kiezen ervoor om geen oplader meer mee te leveren met een nieuw toestel. Dat is bij de Motorola Edge 60 Fusion ook het geval. Wel levert de fabrikant een aantal andere dingen mee. Zo zien we uiteraard een USB-C kabel, een simnaald en wat papierwerk. Interessant is dat er ook een soort van hoesje wordt meegeleverd. Het beschermt de smartphone puur in de basis, het zit namelijk enkel alleen om de hoeken geklikt, maar het is fijn dat Motorola in ieder geval iets meelevert.

Design en interface

Het design van de Motorola Edge 60 Fusion verschilt niet heel erg met dat van zijn voorgangers. Motorola past – net als vrijwel alle andere merken – een eigen designtaal toe, en dat geeft direct het vertrouwde beeld. De Motorola ligt prettig in de hand en dat komt mede door de achterkant van vegan leather. We hebben de Edge 60 Fusion in de kleur ‘Pantone Amazonite’, ofwel een turquoise kleur. De achterkant van veganistisch leer lijkt wel wat stof aan te trekken en dat zie je terug op het materiaal, van stofhaartjes die je lastig wegveegt.

De smartphone voelt niet dik en fors aan, ondanks dat het geen klein toestel is. Hier werkt het beperkte gewicht van 178 gram goed aan mee. De volumetoetsen en power-button bevinden zich aan de rechterkant, links is het leeg. Aan de onderkant vinden we de USB-C aansluiting, net als de sleuf voor de simkaart. Achterop zit de iets dikkere cameramodule met drie lenzen.

Motorola heeft aan de voorkant van de smartphone een 6,67 inch licht gebogen scherm geplaatst. Dit is een AMOLED-paneel met een resolutie van 2712 x 1220 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Op zonnige dagen is het scherm goed afleesbaar, zodat je ook met de zomer in het vooruitzicht niets hoeft te missen van wat op je scherm gebeurt. In de notch zit een 32 megapixel front-camera, en uiteraard komen we later in de Motorola Edge 60 Fusion review uitgebreider terug op de camera.

Interface

De interface van Motorola is zoals we die gewend zijn, erg overzichtelijk en staat dicht bij de ‘pure’ Android-interface. Het werkt daarmee lekker snel en is goed overzichtelijk. Wat wel een verschil is, is de bloatware die Motorola er aan toevoegt. Tal van apps zoals Opera, Facebook en LinkedIn staan er direct op, samen met verschillende apps van Motorola.

Via veegbewegingen kom je uit bij de notificaties en de snelle instellingen. Het ziet er allemaal strak uit, zoals je mag verwachten bij een Android-toestel van Motorola. In het menu vind je een overzicht met apps, maar ook met de Nieuwsfeed en het Journal.De nieuwsfeed is voor ons vrij nutteloos, want je kunt Nederland niet als regio instellen, dus wordt het nieuws uit de Verenigde Staten voorgeschoteld. Je kunt dit tabblad ook verbergen. Journal laat zien welke content je gebruikt met de AI-tools, die we hieronder behandelen.

In de interface vind je ook verschillende AI-functies terug op de Edge 60 Fusion. Deze vind je in het menu, in de onderste balk. Je kunt hier snel naar opties om je meldingen samen te vatten, het opnemen, transcriberen en samenvatten van teksten, snel screenshots en tekstnotities op te slaan of een Magic Canvas te maken; een foto met generatieve AI. Hierdoor moet je wel inloggen met een Motorola-account, ofwel een Lenovo ID. Jammer, want wat ons betreft mogen dit soort functies ook gewoon zonder account beschikbaar zijn. De AI-functies zijn overigens alleen in het Engels, Portugees en Spaans te gebruiken. Bijvoorbeeld het maken van een generatie AI-foto is de functie best goed te gebruiken. Hiervoor is dus wel een internetverbinding nodig.

De functie om notificaties samen te vatten werkt matig, maar dat komt niet per se door Motorola, maar door het feit dat de Nederlandse taal niet ondersteund wordt. Ditzelfde geldt voor de andere functies, waardoor de functies voor de meeste Nederlandse gebruikers vrij nutteloos zijn op dit moment. Je kunt ook de hele zoekbalk verbergen, al kun je de balk ook gebruiken om te zoeken naar apps die geïnstalleerd zijn op de telefoon.

Communicatie en multimedia

Naast ruimte voor een simkaart biedt de Motorola Edge 60 Fusion ook ruimte voor een eSIM. De belkwaliteit is prima en hier valt eigenlijk niets op aan te merken. Voor telefoonoproepen kun je de standaard Google Telefoon-app gebruiken en voor het versturen van berichten is er de Google Berichten-app en het Gboard toetsenbord.

Gaan we naar de multimedia van de Edge 60 Fusion dan is er in ieder het geval het mooie scherm. Met heldere kleuren en prima helderheid is het bekijken van een filmpje geen straf op de telefoon. De geluidskwaliteit van de Edge 60 Fusion is aardig. Het volume kan hard, maar we missen de warmte in het geluid en ook klinkt het wat schel. Voor de prijs is het zeker geen nadeel van de telefoon, maar verwacht geen geluidskwaliteit zoals we tegenkomen bij duurdere telefoons.

Camera

Drie cameralenzen aan de achterzijde van de Motorola Edge 60 Fusion zorgen ervoor dat je geen moment meer hoeft te missen. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera, 13 megapixel groothoek en een lichtsensorlens, zoals Motorola het zelf noemt. In de camera-app kun je een voorkeur aangeven voor de afbeeldingsstijl. Hierbij kun je kiezen voor natuurlijk, of met automatische verbetering. Hierbij is de opnametijd wel langer. De camera-app zelf werkt zoals je mag verwachten en doet goed zijn werk. Het zit ook vol mogelijkheden, dus je hoeft je daarmee niet te vervelen. Je kunt maximaal 2x zoomen met de camera.

Als we kijken naar de kwaliteit van de foto’s, dan zijn we positief verrast. Niet altijd scoort een toestel van rond de 300 euro goed met de camera. De foto’s zijn rijk verzadigd en tonen voldoende details. Soms vinden we de kleuren iets wat aangedikt, maar niet zo erg dat het heel storend is. Daarbij gebeurt het weleens dat de foto’s soms ietsje fletser eruit komen, maar dit zijn punten die we opmerken bij het bekijken op het grote scherm. Kort samengevat; de Edge 60 Fusion schiet echt hele goede foto’s, en zeker voor de prijs. Dit geldt ook voor de foto’s in de avonduren, waarbij de foto’s prima bruikbaar zijn! De selfiecamera schiet nette selfies.

Hieronder vind je een foto die we met de telefoon hebben gemaakt. Wil je er meer zien; geen probleem. Je kunt hier het digitale fotoalbum van de Fusion vinden.

Videocamera

De videocamera van de Motorola Edge 60 Fusion weet beelden aardig vast te leggen, maar toch ervaren we een irritatiefactortje hier. Tijdens het wandelen wordt de kleur/belichting voortdurend aangepast, waardoor steeds beelden een beetje kleurveschil krijgen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de kleur groen van bossen, of de lucht die dan weer een tikkeltje donkerder of juist lichter wordt. Dat is vooral in de tweede video goed te zien.

Prestaties en accuduur

De MediaTek Dimensity 7300 is de octa-core processor die de Motorola draaiende houdt. Samen met 8GB RAM-geheugen zorgt dit ervoor dat het toestel lekker snel is. In de afgelopen tijd hebben we geen vervelende vertragingen of haperingen opgemerkt. De interne opslagruimte komt uit op 256GB.

Batterij

De batterij van de Motorola Edge 60 Fusion heeft een capaciteit van 5200 mAh. In de praktijk blijkt deze prima de taken die je wilt doen op een dag te doorstaan. Ben je een minder intensieve gebruiker, dan is anderhalve dag of misschien wel een kleine twee dagen ook geen probleem. Met het mobiele netwerk ingeschakeld halen we vrij eenvoudig een schermtijd van ruim zes uur. Dat is een keurige score! Is de batterij leeg, dan kan je die met een maximale oplaadkracht van 68W opladen. De oplader moet je wel zelf aanschaffen.

Updatebeleid

Motorola heeft de laatste jaren het updaten van smartphones steeds serieuzer genomen. Toch was bij de Edge 50-serie het een warboel aan update beloftes. Zo werd de goedkopere Edge 50 Neo langer voorzien van updates dan het duurdere model uit deze serie. Motorola voorziet de Edge 60 Fusion van drie OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. Tot en met het voorjaar van 2031 zit je daarmee dus wel gebakken. De smartphone draait op Android 15 met de patch van maart. De laatste Android-versie die voor het toestel beschikbaar komt is dus Android 18. Voor de prijs van de smartphone een prima updategarantie.

Beoordeling

De Motorola Edge 60 Fusion is een verrassende, frisse smartphone die erg goed geprijsd is. Met de Motorola Edge 60 Fusion heb je een toestel met een perfecte prijs-kwaliteitverhouding. Voor net wat meer dan 300 euro heb je een erg goede telefoon die lekker vlot zijn werk doet en een prima scherm en camera heeft. Het updatebeleid is voor dit toestel ook meer dan prima en daardoor kan je lekker lang van je smartphone genieten. Onderaan de streep komen we maar weinig minpunten tegen. Aandachtspunten zijn vooral dat je vrijwel niets hier in Nederland aan de AI-functionaliteit hebt en dat de videocamera wel een update kan gebruiken.

Zelf aan de slag met de Edge 60 Fusion? Dat kan gelijk in drie fijne kleuren. Zo is er een zachtroze, de turqoise kleur zoals in de review en een grijsblauwe kleur. Je kunt hem aanschaffen bij Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Bol.com en Mobiel. Tijdelijk krijg je gratis de Moto Buds hierbij cadeau.

Motorola Edge 60 Fusion Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 329,00 euro