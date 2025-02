Taskito review: de beste taken-app voor je smartphone?

Wanneer de zoektocht begint naar een app om je taken te bundelen, dan verschijnen er een hoop op het toneel. We laten je vandaag kennismaken met de app Taskito. Deze taken-app is mijn favoriet. Wat de applicatie allemaal kan, zetten we op een rij in dit artikel.

Taskito

Ik ben niks zonder taken-app, en vergeet gerust een hele boel. Een taken-applicatie is dus snel te vinden op het startscherm van mijn smartphone. Waar ik eerder altijd SplenDO gebruikte, ben ik eens verder gaan kijken. Veel taken-apps zijn de revue gepasseerd op de telefoon, en Taskito heeft de meeste indruk op me gemaakt.

Taskito is gratis te downloaden voor zowel Android als voor Apple iOS. Door in te loggen met hetzelfde account kun je deze op meerdere apparaten gebruiken. De applicatie biedt ook een widget waarmee je aan de slag kunt, zodat je direct zicht hebt op de taken die openstaan.

Taken

De taken worden in de applicatie gebundeld in een tijdlijn, waarbij je ook direct kunt zien of deze onderverdeeld zijn in een bepaalde categorie. Je kunt hiervoor een ‘Board’ aanmaken. Tevens kun je lijsten aanmaken en hier een prioriteit aan hangen. De applicatie heeft de optie om de taken te sorteren op de manier die jij wilt, bijvoorbeeld op datum, maar ook op prioriteit.

Taskito bied je de mogelijkheid om de applicatie te vergrendelen met een 4- of 6-cijferige pincode. Handig zijn ook de verschillende instellingen voor de notificaties. Zo kan je ervoor kiezen om ze ‘sticky’ te maken en je kunt een taak aanmaken vanuit een notificatie. De meldingen van Taskito zijn sowieso erg handig. Met een druk op de knop kun je een taak snoozen, waarna je via een extra venster, direct ervoor kunt kiezen om deze met een bepaald aantal minuten uit te stellen. Handig is dat je hem ook direct uit kunt stellen naar een ander moment.

Premium

De applicatie is gratis en vrij van advertenties. De Premium-versie geeft je borden en projecten, thema’s, repeating tasks, de mogelijkheid om kalenders te importeren en meerdere reminder voor je taken. In de eerste tijd krijg je korting op Taskito Premium.

Downloaden

De Taskito app kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Fijn is dat het een complete applicatie is die vriendelijk in het gebruik is.