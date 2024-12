De grote weer-app test 2024: wat is de beste weer-app?

DroidApp heeft voor de elfde keer op rij uitgebreid onderzoek gedaan naar de beste weer-app. Welke weer-app is het meest accuraat, welke is het duidelijkste en welke mag er niet op je telefoon ontbreken? Je leest het in de Grote weer-app test van 2024!

Weer-app test 2024

We konden er de afgelopen weken niet omheen; veel geïnteresseerde lezers die onze weer-app test misten. Door omstandigheden is de weer-app test van dit jaar wat later dan gebruikelijk, maar daarmee zeker niet minder interessant. Er zijn immers meer maanden meegenomen in onze 11e editie van de weer-app test.

Het jaar 2024 was weer een jaar vol wisselend weer. Een bloedhete zomer zoals vorig jaar bleef uit. Nat was het daarentegen wel weer meer. Dit jaar staat in de top-3 van meest natte jaren, zo werd onlangs in het nieuws gedeeld. Alleen 2023 en 1998 waren natter. In januari zagen we op verschillende plekken sneeuw, en ook waren er weer diverse stormen.

Terug naar de weer-app test. Vorig jaar verscheen weer-app test 2023, wat de tiende editie van onze geheel onafhankelijke, uitgebreide weer-app test was. In de afgelopen jaren hebben we de nodige verbeteringen en verfijningen doorgevoerd in onze test. Daar zijn we in de afgelopen maanden verder mee gegaan, en we mogen met trots onze weer-app test 2024 delen; onze 11e editie.

Werkwijze

Onze werkwijze was dit jaar weer hetzelfde. Op onze smartphone hebben we tien weer-apps geïnstalleerd. Vooral de populairste apps kwamen voorbij maar ook eerdere deelnemers, en enkele nieuwe kandidaten. We hebben de applicaties gebruikt voor de voorspelling. Deze hebben we vervolgens genoteerd voor een zelfgekozen weer-moment, doorgaans één of twee dagen later, soms nog voor op dezelfde dag. Soms leidde dit tot wat problemen. Niet iedere applicatie laat zich namelijk zomaar elk moment kiezen, vooral als het twee dagen later is. Dat is dan toch jammer voor de app, want je wilt in het dagelijks gebruik ook voor een bepaald moment het weer weten.

Dat de weersvoorspelling klopt, is wel zo fijn. Je hebt er waarschijnlijk weinig zin in om in de stromende regen naar de dierentuin te gaan. En komt die grauwe natte lentedag eraan, dan ga je misschien liever naar de IKEA of woonboulevard, dan naar de Keukenhof. In de weer-apps kijken we naar de voorspelling, temperatuur en neerslagverwachting voor dat moment, samen met de neerslagverwachting voor de gehele dag.

We hebben vrijwel alle meetmomenten voor onze test uitgevoerd in Zuid-Holland, in de stad Gouda. Daarnaast hebben we een paar locaties elders in Nederland uitgezocht voor een meetmoment. Dit zijn Bergen op Zoom, Leeuwarden en Emmen geweest. We hebben gebruikgemaakt van eigen meetdata en als extra bevestiging, data uit andere bronnen zoals Netatmo en PWS. Altijd waren we zelf op locatie aanwezig ten tijde van het meetmoment en gebruikten dus geen webcams of foto’s hiervoor. In totaal zijn er 29 meetmomenten geweest verspreid over het jaar 2024.

Hoe voeren wij de test uit?

Voor het bepalen welke tien apps we meenemen in de weer-app test, hebben we eerst een strenge selectie gemaakt. De desbetreffende app moet alle gevraagde informatie kunnen tonen (denk aan de weergave van neerslaghoeveelheid etcetera). Daarbij kijken we naar welke applicaties worden veel gebruikt, welke zijn populair in Nederland en welke apps hebben we eerder al meegenomen in onze test; en hoe scoorde deze toen? Soms zijn er ook meerdere apps die dezelfde leverancier van weerdata gebruiken, waardoor een extra app niet altijd zinvol is. Verder staan we ook open voor feedback op onze eerdere edities, en nemen we zo nu en dan ook daarvan een nieuwe app op in onze test.

Geteste weer-apps

De weer-applicaties testen we op betrouwbaarheid, accuraatheid en het gebruiksgemak. Hierbij kijken we ook naar bijvoorbeeld de hoeveelheid advertenties en de beschikbaarheid van data. Hier krijgen apps ook een cijfer voor. Hier komen we later op terug in de weer-app test 2024.

Weeronline (Meteovista)

Weer & Radar (ECMWF – WetterOnline)

Klara (MET Norway)

Buienradar (Buienradar)

Weerplaza (Infoplaza)

Weer XL (Foreca, verschillende bronnen)

KNMI (KNMI)

Buienalarm (Infoplaza)

WeatherPro (MeteoGroup Deutschland GmbH)

Meteored (ECMWF)

Puntentelling

De puntentelling is niet anders dan bij voorgaande jaren. In onze weer-app test 2024 kijken we naar de voorspelling, de temperatuur, de neerslag per uur en de dagelijkse neerslagverwachting. Met de weer-app test van 2019 hebben we naar aanleiding van feedback van meteorologen onze meetmethode voor de neerslag aangepast. De uitleg over de puntentelling zetten we hieronder voor je neer.

Voorspelling

Het belangrijkste onderdeel van de weer-app test is de voorspelling. Je wilt natuurlijk wel weten of je de was buiten kan hangen, een rondje kan gaan fietsen of dat je beter maar binnen achter de computer kan gaan zitten of een cake kan gaan bakken. Omdat dit zo’n belangrijk onderdeel is, tellen de punten in de voorspelling driedubbel. Per applicatie kan voor bepaalde soort bewolking een andere omschrijving gebruikt worden. Zo is deels zonnig, hetzelfde als half- en licht bewolkt.

2 punten bij een volledige juiste voorspelling

1 punt bij een gedeeltelijk juiste voorspelling

0 punten bij een onjuiste voorspelling

Temperatuur

Bij de temperaturen kijken we naar de daadwerkelijke temperatuur, en dus niet de gevoelstemperatuur. Bij (grotere) steden kan de temperatuur verschillen; waarbij we in dat geval een gemiddelde nemen van de temperatuur die gemeten wordt. De puntenverdeling is als volgt;

2 punten bij +1 of -1 graad verschil

1 punt bij +1.1 tot +2.1 en -1.1 tot -2.1 graden verschil

0,5 punt bij +2.1 tot +3.1 en -2.1 tot -3.1 graden verschil

0 punten bij een verschil van +3.1 graden en hoger, en -3.1 graden en lager

Neerslag

Neerslag is er in vele soorten en maten; regen, sneeuw, hagel… In het geval van sneeuwval noteren we deze apart bij de neerslag. We kijken bij de weer-app test naar zowel de neerslag per uur, als naar de neerslag per dag. Wanneer een applicatie een range aangeeft, zonder het noemen van een exacte hoeveelheid neerslag, wordt het gemiddelde genomen in de test.

De puntenverdeling van de neerslag hebben we afgestemd met meteorologen. Er is gekozen om de punten toe te kennen in categorieën. Die leggen we hieronder uit. Zit de app er één categorie van af, dan krijgt die app één punt. Wanneer de applicatie een voorspelling geeft tussen één van de twee categorieën, dan worden er twee punten toegekend. Neem bijvoorbeeld de daadwerkelijke neerslag van 1,5 millimeter, terwijl de app 1,4 millimeter heeft voorspeld.

Minder dan 0,3 millimeter (droog)

0,3 – 1,4 millimeter (weinig neerslag)

1,5 – 5,0 millimeter (matige neerslag)

5,1 – 9,9 millimeter (veel neerslag)

Meer dan 9,9 millimeter (natte dag)

Strafpunten

Het gebeurt nog weleens dat niet alle gevraagde informatie voor wordt geschoteld door een weer-app. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat een weermoment verder dan 24 uur ligt. Mist een applicatie bepaalde gegevens, dan wordt per missende voorspelling 0,5 punt afgetrokken. Er geldt een puntenaftrek van 0,25 punt bij een missende neerslag en temperatuur.

App-beoordeling

Net als voorgaande jaren hebben we de tien verschillende weer-apps zelf ook beoordeeld. We kijken hierbij naar de beschikbare informatie, de bediening van de app, de vormgeving en de aanwezigheid van reclame. Ook kijken we naar functionaliteiten zoals een radar of bepaalde andere informatie. Dit vormt samen een score op een schaal van 1 tot 10 voor ieder onderdeel. De beoordelingen hebben we verzameld in de PDF, welke je kunt downloaden onderaan dit artikel.

De weer-apps

Zoals gezegd hebben we een selectie gemaakt met tien weer-apps, van Nederlandse bodem, maar ook van buitenlandse ontwikkelaars. Onze weer-apps test, welke stamt uit 2014, werd gewonnen door een Duitse app. Het jaar erop won deze Duitse app weer. De invloed uit Nederland was blijkbaar groot, want niet veel later kwam de app in de Nederlandse taal beschikbaar.

Voor het bepalen van de weer-apps die meedoen aan de test, kijken we naar verschillende factoren. De app moet nog relatief recent zijn bijgewerkt, goed werken en de informatie tonen die we nodig hebben voor de weer-app test. Daarbij kijken we ook naar de populariteit van apps. Grote spelers nemen we vaak dan ook standaard mee, of we wisselen dit af per jaar.

In de teksten hieronder lichten we de verschillende weer-apps uit. We noteren ze in willekeurige volgorde.

Weeronline

De applicatie van Weeronline geeft je direct op het startscherm de nodige informatie. Je komt te weten wanneer het (eindelijk) weer eens droog wordt, en wat de voorspelling is voor het komende uur en de komende dagdelen. Scrol je naar beneden krijg je de radar, grafiek, de uren zon en de voorspelling voor de komende 14 dagen. De Weeronline app geeft je de mogelijkheid om de volgorde van tegels zelf aan te passen. Tijdens het scrollen kom je af en toe een advertentie tegen, maar deze ervaren we niet als heel storend. Een nette app die overzichtelijk de nodige informatie toont.

Weer & Radar

WetterApp, dat was de voormalige naam van de app Weer & Radar. Deze van oorsprong Duitse applicatie nemen we ieder jaar mee. Op het startscherm zie je direct het huidige weer en de voorspelling voor de komende uren, de radar, verwachting voor de komende dagdelen, dagen en 14-daagse verwachting in een grafiek. Weer & Radar geeft ook andere extra’s weer, en wisselt dit af met reclame. Soms verschijnt er reclame op volledig scherm, waarop je moet wachten. Irritant en daarom ook puntenaftrek. Verder prima applicatie die prettig te bedienen is. Weer & Radar wist in 2014, 2015 en 2017 de eerste plaats te halen.

Klara

Klara wist de eerste plek te bemachtigen in de weer-app test 2022. De applicatie kenmerkt zich door een strakke, eenvoudige interface. In het overzicht zie je direct wat de voorspelling voor de komende uren is. Dit kun je ook bekijken voor de wind, mate van bewolking en de luchtdruk. In het menu kom je verder bij gedetailleerdere vooruitzichten en grafieken. Een radar is niet aanwezig, reclame ook niet. Een aandachtspunt is dat het schuiven over de tijden niet zo lekker werkt als je gestures in Android gebruikt.

Buienradar

Buienradar is misschien wel de meest bekende weer-app in Nederland. Vorig jaar eindigde de Buienradar app als winnaar in de weer-app test van 2023. De applicatie opent met het scherm van de regenradar. Hier kun je ook zelf nog kiezen voor andere soorten radars. Denk aan pollen, muggen, uv, gevoelstemperatuur, luchtkwaliteit en andere radarbeelden. Onder het kopje ‘verwachting’ krijg je uitgebreide informatie over de voorspelling. Bij het eerste gebruik dien je voor de gratis versie van Buienradar akkoord te gaan met persoonlijke advertenties. Wil je dit niet, dan moet je de portemonnee trekken.

Weerplaza

Een applicatie die ieder jaar meedoet in onze weer-app test, maar toch vaak wat onderaan bungelt in het klassement: Weerplaza. Sinds kort horen Weeronline en Weerplaza bij elkaar, en dat zien we vaak terug. Veel voorspellingen komen overeen, maar niet alles. Er zit namelijk een verschil in hoe de informatie getoond wordt. De Weerplaza app laat voor de komende uren de voorspelling zien en voor de volgende dag ook. Daarna moet je geld betalen als je het van meer dagen wil zien. Daarmee is de informatie in Weerplaza lang niet zo uitgebreid als je zou willen. De reclame is niet heel storend en er is ook een regenradar in de app te vinden.

Weer XL

Een andere bekende kandidaat in onze weer-app test is de Weer XL app. De applicatie toont op het startscherm direct het huidige weer in de vorm van animaties. Een radar ontbreekt. Wel krijg je uitgebreide weersinformatie. Zelfs de voorspelling voor over tien dagen krijg je per uur voorgeschoteld. Hier en daar vind je een reclamebanner, soms een beeldvullende advertentie.

KNMI

In 2019 en 2020 heeft de KNMI app de eerste plaats behaald met de KNMI app. Eerder dit jaar is een grote update uitgebracht voor de KNMI app. Hierbij is de applicatie nog beter geworden en vooral moderner. Alleen voor vandaag en morgen krijg je de voorspelling per uur te zien. De app laat je overzichtelijk zien welk weer je kunt verwachten en ook zie je de radar. Die laat echter alleen de geschiedenis zien en niet de toekomstige beelden. Dit heeft te maken met eisen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is niet langer toegestaan voor het KNMI om een vooruitblik aan radarbeelden te koppelen. De applicatie is vrij van advertenties.

Buienalarm

Voor het eerst nemen we ook Buienalarm mee in onze weer-app test. De applicatie haalt de weerdata uit dezelfde bron als Weerplaza. Echter zit ook hier weer vaak verschil in de weergave van de data. Op het startscherm zie je een grote grafiek met de neerslagverwachting voor de komende uren. De voorspelling staat in een ander tabblad, maar deze is verder vrij beperkt. Alleen voor de komende 24 uur krijg je die per uur te zien. Ook wordt de neerslag niet heel precies aangegeven. In de applicatie vind je een radar terug.

WeatherPro

De app van WeatherPro heeft ook aardig wat functionaliteit achter de betaalmuur gestopt. WeatherPro geeft je op het startscherm verschillende informatie over het huidige weer, de voorspelling per uur en de komende dagen. Voor de grafieken van de temperatuur, de neerslag en uitgebreide radarbeelden moet je betalen. In de applicatie vind je her en der reclame terug.

Meteored

Meteored laat op het startscherm de voorspelling zien voor de komende uren, samen met de huidige weersomstandigheden. De voorspelling voor de komende dagen vind je er overzichtelijk onder. Als je tenminste de full-screen advertentie weg hebt geklikt. De app is gedetailleerd in de informatie die het toont. Voor drie dagen zie je de verwachting per uur, voor de dagen erna per drie uur. Een buienradar is ook in de applicatie te vinden.

Wat is de beste weer-app van 2024?

Voordat we naar het complete beeld gaan kijken, bespreken we je eerst welke applicatie het hoogst scoort in welk segment.

De beste voor voorspelling

Wil je de beste voorspelling, dan gaan de meeste punten naar het KNMI. Met 129 punten weet deze applicatie het best de weersverwachting te geven. WeatherPro en Klara delen een tweede plaats met een puntentotaal van 126 op dit onderdeel. Een flinke uitglijder maakt Weer XL. Die weet met de voorspelling slechts 75 punten binnen te halen.

De beste voor temperatuur

Vind je de temperatuur het belangrijkste; dan kan je de Weeronline het beste raadplegen. Met een score van 50,5 punten weet deze app het beste te vertellen hoeveel graden het wordt. Ook Buienradar levert goede resultaten hierin af, met 49,5 punten. Weer & Radar eindigt op dit onderdeel onderaan met een score van 39 punten.

De beste voor neerslag per uur

Kijken we naar de voorspelling voor de neerslag per uur, dan zien we een gedeelde eerste plaats. Zowel Weeronline, KNMI, Meteored en Weer XL scoren hier 76 punten. Weer & Radar zit daar met 65 punten onder, en staat laatste op dit onderdeel.

De beste voor neerslag per dag

De neerslag per dag voorspellen is iets wat niet iedere app even goed afgaat. Dit blijkt wel uit de grote verschillen op de scorekaart. Het beste doet Weeronline dit, met een puntentotaal van 70 punten. WeatherPro staat met 65 punten op de tweede plaats. Op dit onderdeel scoort Klara erg slecht; die app haalt slechts 43 punten. Weer XL doet het amper beter met 46 punten.

Eindconclusie

Maandenlang hebben we onderzoek gedaan naar de beste weer-app van Nederland, over het jaar 2024. Jullie hebben er even op moeten wachten; maar het wachten wordt beloond. We delen de hele eindconclusie met je in dit artikel. We kunnen verklappen; we hebben een nieuwe winnaar. Opvallend is dat het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 10 best flink is.

Op de tiende plaats vinden we Weer XL. Vorig jaar op een 7e plaats. De app gaat hard onderuit met de voorspelling en de neerslag per dag. Alleen de neerslag per uur weet de app goed te doen. De negende plaats is voor Buienalarm. De applicatie springt nergens bovenuit en doordat aardig wat gegevens missen, heeft de app aardig wat strafpunten verzameld. De app scoort het laagste in de app-beoordeling. Plaats acht is voor Weer & Radar (vorig jaar op 9). De app staat onderaan met de temperatuurvoorspelling en ook op andere vlakken doet de app het dit jaar niet heel denderend.

De winnaar van vorig jaar, Buienradar, zakt in de weer-app test 2024 flink terug. De zevende plaats is voor deze Nederlandse applicatie. Opvallend genoeg; de applicatie laat niet de beste scores zien op het gebied van neerslag. Ook de voorspelling zit er nogal eens naast. In onze weer-app test staat op een zesde plek Weerplaza, vorig jaar op 8.

Op de vijfde plaats vinden we dit jaar Klara, dezelfde plek als vorig jaar. De voorspelling gaat de app goed af. Wat betreft de neerslag per uur scoort de applicatie ook geen lage punten, maar de punten voor de neerslag per dag zijn het laagst van alle deelnemende weer-apps. De vierde plaats is voor weer-app Meteored, vorig jaar eveneens op plek 4. De applicatie zit vol informatie en scoort goed op neerslagverwachting per uur.

We gaan naar de top 3 van de weer-app test van 2024. Op de derde plaats staat de app van het KNMI. Vorig jaar stond deze applicatie ook op de derde plek. De applicatie haalt de allerhoogste score op de voorspelling en neerslag per uur. De neerslagverwachting per dag is wel duidelijk minder. De tweede plaats is voor WeatherPro, en deze maakt daarmee een flinke sprong. Vorig jaar stond deze applicatie zesde. Een hoge beoordeling wat betreft de voorspelling, maar op de andere gebieden loopt de app wat achter.

De winnaar

We gaven het al aan: we hebben een nieuwe winnaar dit jaar. De eerste plaats wordt ingevuld door Weeronline. De temperatuur weet de applicatie als beste te geven, net als de neerslagverwachting per uur en per dag. Op het gebied van voorspelling moet er nog wel wat verbeterd worden bij de Weeronline app. Desondanks staat het met 313,1 punten bovenaan in onze weer-app test 2024.

Alle meetmomenten en scores zijn volledig in te zien in deze PDF.

# Naam Eindscore Appscore 1 Weeronline 313,1 8,6 2 WeatherPro 309,4 7,4 3 KNMI 308,1 8,6 4 Meteored 296,9 8,4 5 Klara 296,1 8,6 6 Weerplaza 281,75 7 7 Buienradar 281,1 8,6 8 Weer & Radar 279,45 8,2 9 Buienalarm 275,05 6,8 10 Weer XL 252,2 8,2

Note: We hebben ons uiterste best gedaan met alle mogelijke middelen om de weer-applicatie test zo precies en goed mogelijk uit te voeren. Het onderzoek naar de beste, meest accurate weer-applicatie is geheel onafhankelijk uitgevoerd. DroidApp heeft er geen voordeel bij dat een bepaalde applicatie als winnaar zou eindigen. DroidApp wil met dit onderzoek aantonen dat het verschil tussen weer-applicaties groot kan zijn, en wil consumenten inzicht geven in welke weer-app, welke prestatie levert. Weer-applicaties zijn niet van tevoren ingelicht over het gebruik van hun app in de weer-app test. De weer-app test mag gecommuniceerd worden door derden, mits niet volledig/letterlijk gekopieerd en alleen indien er een link opgenomen wordt naar dit artikel. Een citaat plaatsen met bronvermelding ‘DroidApp.nl’ is uiteraard toegestaan