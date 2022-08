De grote weer-app test 2022: dit is de beste weer-app

Temperaturen tegen de 40 graden, gigantisch harde stormen en sneeuw in april. We hebben in 2022 al veel gezien van het weer. De weer-app test van DroidApp is een begrip. Ieder jaar doen we maandenlang nauwkeurig onderzoek naar de beste weer-app die het meest accuraat is. Dit jaar voor de negende keer; welke weer-app wint voor 2022?

Weer-app test 2022

Stiekem met heel veel trots delen we met je onze nieuwe editie van de weer-app test; editie 2022, nadat vorig jaar de weer-app test 2021 verscheen. In de afgelopen maanden hebben we bij DroidApp uitgebreid onderzoek gedaan naar veel verschillende apps om het weer mee te checken, want die apps worden dagelijks massaal gebruikt. Het is onze negende editie van de weer-app test. In de eerdere acht edities bleek al dat er soms grote verschillen zijn in weer-apps.

Het jaar 2022 is een jaar met flinke verschillen in het weer. We zien overal de invloed van de klimaatverandering. Enorme bosbranden in Frankrijk en andere landen, de gigantische stormen die voor veel schade hebben gezorgd in Nederland en natuurlijk de vele hitterecords die zijn gebroken. Daarnaast is in verschillende plaatsen eind maart, begin april nog sneeuw gevallen en dus kunnen we wel zeggen dat we van alles hebben gezien aan weer dit jaar.

Niets is zo veranderlijk als het weer, en dat blijkt ook dit jaar weer. In eerdere edities van onze weer-app test hebben we steeds 10 apps getest, dit jaar zijn dat er 11. Iedere weer-app voorspelt op zijn eigen manier, en daarin kunnen grote verschillen zitten. Een kloppende, accurate weer-app is wel zo fijn als je net op de racefiets wilt stappen voor een rondje fietsen, met de kinderen naar een pretpark wilt of nog een wandeling moet maken met de hond. Over een periode van ruim zeven maanden hebben we voornamelijk in Gouda, en een aantal keer ook in andere plaatsen in Nederland, onze testen uitgevoerd.

Onze werkwijze

Onze werkwijze is niet veranderd in vergelijking met die van voorgaande jaren. Dit betekent dat we de elf apps op ons Android-toestel hebben geïnstalleerd. We hebben vooraf een inventarisatie gemaakt met apps die veel gebruikt worden, die binnengekomen zijn als feedback naar aanleiding van eerdere testen en op basis van de beschikbare gegevens. Handmatig controleren we rond hetzelfde moment de weersvoorspelling voor een vooraf gekozen moment, en noteren we deze op ons eigen invulformulier, waarna we ze dubbel checken en noteren in een Excel-document.

De meetgegevens worden aangeleverd door ons eigen (gekalibreerde) weer- en meetstation. De data wordt gecombineerd met eigen gegevens, samen met data van Netatmo weerstations. Bij meetmomenten voor andere plaatsen dan de ‘hoofdplaats’, zorgen we dat we aanwezig zijn in die plaats. We maken geen gebruik van webcambeelden of foto’s.

Voor Gouda hebben we dit jaar in totaal 33 meetmomenten gehad. De ene keer met een voorspelling voor dezelfde dag, de andere keer voor een moment over twee dagen en vaak voor de dag erna. Er zijn ook 9 meetmomenten in andere plaatsen geweest, waardoor het totaal aantal meetmomenten uitkomt op 42.

Geteste weer-apps

Zoals gezegd hebben we dit jaar elf weer-apps geïnstalleerd en deze nauwkeurig bijgehouden. Hiertussen zitten ook enkele weer-apps die eerder mee hebben gedaan. In sommige gevallen maken weer-apps gebruik van dezelfde weerdiensten en dataleverancier. Dit betekent niet dat apps ook op dezelfde manier de data verwerken. Er kan om die reden alsnog verschil zijn in het resultaat.

De volgende elf applicaties hebben we getest dit jaar. Ze staan in willekeurige volgorde, met tussen haakjes de leverancier van de weerdata)

Weer & Radar (voorheen WetterApp) (WetterOnline-ECMWF)

Yr (NRK Meteorologisk Institutt)

Weeronline (Meteovista)

Weerplaza (Infoplaza)

Weer XL (Foreca, informatie uit verschillende bronnen)

Buienradar (Buienradar)

KNMI (KNMI)

The Weather Channel (The Weather Channel)

Klara (NRK Meteorologisk Institutt, MET Norway)

WeatherPro (MeteoGroup Deutschland GmbH)

Meteoblue (Meteoblue)

Puntentelling

We hebben in vergelijking met de vorige editie geen veranderingen doorgevoerd in de puntentelling. In de editie van 2019 is dit wel gebeurd naar aanleiding van feedback van meteorologen. Zo is er minder streng gekeken naar de neerslag. De punten in de weer-app test 2022 worden gegeven aan de hand van vier onderdelen; de voorspelling, de temperatuur, de hoeveelheid neerslag per uur en de neerslag per dag. Tevens beoordelen we de applicaties zelf ook op verschillende onderdelen. Het gaat hierbij om de informatie die in de app getoond wordt, de bediening, de vormgeving met gebruiksvriendelijkheid en de hoeveelheid advertenties, en in welke mate deze reclame storend is.

We lichten de puntentelling en de toekenning van punten hieronder uit.

Voorspelling

In de weer-app test 2022 is de voorspelling wederom het belangrijkste onderdeel. Het is namelijk om de meest uiteenlopende redenen van belang om te weten of de zon gaat schijnen, of dat het gaat regenen. Omdat je met de kinderen eruit wilt, omdat je de was op wilt hangen of omdat je naar het strand wilt. Dan is het wel zo handig als de weer-app klopt met de informatie. Om die reden tellen deze scores driedubbel.

In sommige gevallen worden voor dezelfde soort bewolking, verschillende omschrijvingen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan half- en licht bewolkt en deels zonnig, licht bewolkt. Hierbij beoordelen we ook sluierbewolking gelijk aan licht en half bewolkt. De puntenverdeling voor de voorspelling is als volgt;

2 punten bij een volledige juiste voorspelling

1 punt bij een gedeeltelijk juiste voorspelling

0 punten bij een onjuiste voorspelling

Temperatuur

Ook voor de temperatuur zijn er punten te verdienen. Er wordt gekeken naar de daadwerkelijke temperatuur, en dus niet naar de gevoelstemperatuur. Wanneer er verschillen zijn in de temperatuurmeting, bijvoorbeeld bij steden, wordt hiervan het gemiddelde genomen. De puntenverdeling bij de temperatuur is als volgt;

2 punten bij +1 of -1 graad verschil

1 punt bij +1.1 tot +2.1 en -1.1 tot -2.1 graden verschil

0,5 punt bij +2.1 tot +3.1 en -2.1 tot -3.1 graden verschil

0 punten bij een verschil van +3.1 graden en hoger, en -3.1 graden en lager

Neerslag

Je komt er eigenlijk niet onderuit; neerslag. In de vorm van sneeuw, hagel of regen; het kan alle kanten op. In de weer-app test kijken we ook naar de neerslagverwachting. Bij sneeuwverwachting, hebben we die los genoteerd in de test. Soms geven apps niet de exacte hoeveelheid neerslag, maar een range van de minimale en de maximale hoeveelheid. We verdelen de neerslagverwachting in vijf categorieën;

Minder dan 0,3 millimeter (droog)

0,3 – 1,4 millimeter (weinig neerslag)

1,5 – 5,0 millimeter (matige neerslag)

5,1 – 9,9 millimeter (veel neerslag)

Meer dan 9,9 millimeter (natte dag)

Een weer-app krijgt drie punten als deze in de juiste categorie zit met de voorspelling. Wanneer de applicatie er één categorie van af zit, dan verdient die app 1 punt. Wanneer deze op de rand van één van de categorieën zit (zoals bij 1,5 millimeter neerslag gevallen, maar 1,4 millimeter volgens voorspelling), dan verdient de app twee punten. Wanneer de voorspelling en de daadwerkelijke hoeveelheid neerslag verder uit elkaar ligt, worden er geen punten gegeven.

Strafpunten

We zien ook dit jaar dat niet iedere weer-app alle gegevens aanlevert, die wij nodig hebben voor de test. We zien dit met name wanneer een meetmoment gepland staat voor na 24 uur. Wanneer er missende gegevens zijn in de app worden er strafpunten uitgedeeld. Bij een missende voorspelling is dit 0,5 punt, bij andere onderdelen zoals de temperatuur of neerslag is dit 0,25 punt per keer.

App-beoordeling

Zoals gezegd beoordelen we ook de applicaties zelf. Want leuk dat een applicatie accuraat is, als ze vervolgens erg vervelend zijn in het gebruik, dan is dat punt nog wel discutabel. We kijken naar de informatie die beschikbaar is, samen met de bediening van de app, de vormgeving en de aanwezigheid van advertenties.

De weer-apps

In de Google Play Store (en Apple App Store) is een grote hoeveelheid keuze aan weer-apps. Vanzelfsprekend kunnen we niet alle applicaties meenemen. Daarnaast vallen er apps af omdat niet alle informatie beschikbaar is. We hebben in ieder geval de in Nederland populairste weer-apps meegenomen en op basis van feedback op eerdere edities, zijn enkele apps meegenomen.

Voordat een app definitief meegenomen wordt in de weer-app test, testen we de apps eerst goed of deze past in de test. De applicaties die we in onze beste weer-app test van 2022 hebben meegenomen, hebben we hieronder uitgelicht.

Weer en Radar

Weer en Radar is een fijne weer-applicatie. In het begin heeft de applicatie meermaals de eerste prijs gewonnen bij DroidApp als meest accurate weer-app. De app van Weer en Radar, dat voorheen ook wel WetterApp werd genoemd (naar de Duitse naam), heeft tussen de voorspellingen door wat advertentieblokken. Als je een klein scherm hebt, kunnen die misschien wat storend zijn. Soms, maar niet iedere keer, verschijnt er een schermvullende advertentie; die kun je direct wegklikken. Voor vandaag en morgen zie je de voorspelling per uur, je hebt toegang tot grafieken en de weersvoorspelling voor de komende 14 dagen. Je kunt ook de functie ‘90-minuten weer’ openen, waarmee je ziet wat er de komende 90 minuten gaat gebeuren.

Yr

Vorig jaar won de Noorse app Yr.no de eerste plaats in onze weer-app test. De app blonk uit in alle onderdelen. De applicatie is vrij van reclame, maar moet een regenradar missen. Op het startscherm zie je direct wat het huidige weer is. Onderin beeld vind je de navigatiebalk met een weerkaart en het weer met bijvoorbeeld de UV index in de omgeving. Daar net boven vind je de tabel en de grafiek. Yr geeft je het weer voor de komende 9 dagen, vanaf de vierde dag krijg je de weersverwachting per zes uur en dat is wel een dingetje, omdat het minder duidelijk is.

Weeronline

Een applicatie die we ieder jaar meenemen in de weer-app test is bijvoorbeeld Weeronline. Deze applicatie van Nederlandse makelij ziet er goed uit, al zijn er wel aardig wat reclameblokken. Het nieuws voor de komende 14 dagen kun je direct in de Weeronline app opzoeken. Voor de komende 48 uur kun je de weersvoorspelling per uur bekijken, waarin het ontzettend duidelijk is.

Weerplaza

De app van Weerplaza gaat ook ieder jaar mee in de test. De vormgeving en de bediening van de weer-applicatie is al jaren een kritiek punt, omdat hier nog wel wat verbetering nodig is. Bij het vegen door de uren gebeurt het maar wat vaak dat we overgaan naar een andere plaats, of dat het zijmenu tevoorschijn komt, erg irritant. Daarbij start de applicatie iedere keer op met de vraag of je hen wilt steunen met een donatie. Ook ontbreekt de informatie per dagdeel. Voor vandaag en 14 dagen vooruit zie je de voorspelling per dag, en ook kun je handige notificaties krijgen wanneer er regen aan zit te komen.

Weer XL

Een andere app die vaak terugkomt in de weer-app test is de applicatie van Weer XL. De applicatie moet het niet hebben van zijn vormgeving, maar verzamelt wel alle details en informatie die je nodig hebt. Op het startscherm zie je direct het actuele weer, de verwachting voor vandaag, morgen en nog wat andere informatie. Er is een 10-daagse verwachting die je per uur kunt raadplegen, tot in de fijnste details. Dat is zeker een pluspunt voor de applicatie van Weer XL.

Buienradar

De Nederlandse app Buienradar is eveneens een applicatie die we ieder jaar meenemen, en zo ook in de weer-app test 2022. De applicatie heeft weliswaar de naam van de radar, die uiteraard aanwezig is, maar je kunt de Buienradar app ook gebruiken voor de weersvoorspelling. Je start met de regenradar zelf en onderin beeld kun je de navigatiebalk vinden met verschillende opties. Zoals de 14-daagse verwachting die je zowel als grafiek als lijst kunt openen. Voor de komende zeven dagen kun je de voorspelling per uur bekijken, daarna alleen per dag. De Buienradar is er overigens niet alleen voor de regen maar bijvoorbeeld ook voor onweer, de gevoelstemperatuur of de muggenverwachting.

KNMI

De KNMI app werd in januari voorzien van een grote update. Een update die wat ons betreft niet vroeg genoeg kon komen en waarmee de app echt wel beter is geworden. Je ziet nu bijvoorbeeld de weergave van de verwachte neerslag per uur, waar je voorheen alleen percentages zag. Verder oogt het meer gestroomlijnd en is het duidelijker. Wel is het jammer dat de voorspelling van de buienradar eruit is gehaald en alleen van de afgelopen uren toont. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn is dit uit de app gehaald. Het is niet langer toegestaan om een vooruitblik aan de radarbeelden te koppelen.

The Weather Channel

Nieuw in de weer-app test is The Weather Channel; een applicatie die vooral buiten Nederland geliefd is. Met regelmaat wat reclames en schermvullende reclame, maar verder een app die een voldoende scoort. Jammer is dat je voor de neerslagverwachting per dag dat van elk uur bij elkaar op moet tellen, het staat niet bij het overzicht per dag. De voorspelling krijg je voor de komende 14 dagen; de weersverwachting per uur is in de gratis versie alleen beschikbaar voor de komende drie dagen.

Klara

Een minimalistische weer-app zonder overbodige poespas en zonder reclame; dat is Klara. De applicatie oogt rustig en geeft eigenlijk alle informatie wel die je nodig hebt. Een radar ontbreekt wel in de applicatie en er zijn weinig instellingen. Wel kun je het thema van de Klara app aanpassen naar eigen wens. In de Klara app zie je duidelijke grafieken die je voor de tijd kunt verplaatsen. De informatiebron is vergelijkbaar met die van Yr.no, maar de dataverwerking is anders, waardoor er toch verschillen kunnen zitten in de gegevens die getoond worden.

WeatherPro

WeatherPro is een bekende naam in weer-app land. De applicatie is redelijk duidelijk, al lijkt hij niet voor ieder apparaat even fijn afgestemd. Bijvoorbeeld bij de voorspelling per uur, waar je niet bij het laatste uur kunt als je de app op de tablet bekijkt. De gratis versie is toch wel vrij beperkt; de verwachting per uur is alleen beschikbaar voor vandaag, daarna alleen in de betaalde versie. Je kunt wel de verwachting per drie uur bekijken, en dit voor de komende 7 dagen. Verder vooruit kom je niet met de WeatherPro app.

Meteoblue

Nieuw in onze weer-app test is MeteoBlue. De applicatie lijkt een beetje wispelturig te zijn; want bij het ene apparaat zien we de voorspelling per uur, bij het andere model per uur. Soms verschijnt er een beeldvullende advertentie. Waar we ons in de afgelopen maanden aan gestoord hebben, zijn de weer-icoontjes, waarbij geen uitleg staat, sommige weer-icoontjes die gebruikt worden zijn erg onduidelijk. Daarbij biedt de app wel handige radar- en satellietbeelden.

Wat is de beste weer-app van 2022?

Wat is de beste weer-app van Nederland? Welke weer-app levert de meest accurate weersvoorspelling en waarin blinken de apps uit? We hebben hieronder eerst de beste weer-app per categorie op een rij gezet.

Weer-app voor de voorspelling

De weersvoorspelling is het belangrijkste onderdeel van de weer-app test. Het is belangrijk dat deze voorspelling klopt. In Gouda wint op dit onderdeel de app Klara met 55 punten (zonder verdriedubbeling). De tweede plaats is voor Yr.no dat 52 punten krijgt en op de derde plaats staat Weer & Radar. Deze top 3 zien we ook bij de andere gemeten plaatsen, alleen dan in een andere volgorde; 16 punten voor Weer & Radar en 15 punten voor zowel Yr.no als Klara. Gecombineerd geeft dit de eerste plaats aan Klara (210), plaats twee voor Yr (201) en een derde plek voor Weer & Radar (198 punten). De apps Weerplaza laat de meeste punten liggen in beide gevallen. Ook Weer XL scoort hier minder op dit onderdeel.

Weer-app voor de temperatuur

Op het gebied van de voorspelling voor de temperatuur zien we ook wat verschillen. In Gouda wint op dat gebied de Meteoblue app met 48,5 punten. Daar vlak onder staat Buienradar met 48 punten. De derde plaats hierin is voor het KNMI met 46 punten. In de andere plaatsen scoren Weer & Radar en het KNMI allebei 17 punten. Meteoblue, The Weather Channel en Buienradar scoren hier 16 punten. Gecombineerd geeft dit de volgende scores: Meteoblue op één (64,5), het KNMI op twee (63) en de derde plaats is voor The Weather Channel (61). Klara en Yr scoren hierin het laagste met 49 punten.

Weer-app voor de neerslag

We beginnen met de puntentoekenning op dit gebied eerst met de voorspelling per uur. De neerslagverwachting per uur in Gouda wordt het beste uitgerekend door The Weather Channel, Klara en Yr, die alle drie 95 punten scoren. Weerplaza is hekkensluiter met 81 punten. In overige plaatsen scoren bijna alle apps 27 punten, al zien we hier Weerplaza met 21 punten onderaan eindigen en verbeteringen zijn ook nodig voor WeatherPro hierin. Gecombineerd zorgt dit voor de apps Yr, Buienradar, The Weather Channel en Klara op de eerste plaats met 122 punten, Weerplaza onderaan met 102 punten.

We hebben ook gekeken naar de neerslagvoorspelling voor de gehele dag. Tijdens de meetmomenten in Gouda scoren Weer & Radar en Meteoblue allebei 82 punten, Weeronline staat op plaats 3 met 81 punten. In de overige plaatsen zien we dat Klara hier het met 27 punten het vaakst bij het juiste eind heeft. Buienradar juist het minst met 21 punten, samen met WeatherPro. Gecombineerd is de top 3 hierin voor Meteoblue, Weeronline en Weer & Radar.

Eindconclusie

We hebben een half jaar lang onderzoek gedaan naar de beste weer-app van Nederland voor het jaar 2022. Tussen sommige apps zoals Buienradar en Meteoblue was het een nek-aan-nek race, al is de Buienradar app veel gebruiksvriendelijker. De hoogst scorende app ging met de prijs naar huis met 491 punten, de verliezer met 412,9 punten. Het verschil tussen de nummer 10 en nummer 11 (laatste plek) is echter aanzienlijk.

We beginnen bij nummer 11. Weerplaza is wederom de hekkensluiter van de weer-app test. Het is iets wat we vorig jaar en in 2019, 2018 en eerder ook zagen. De app is niet compleet en op het gebied van voorspelling scoort de Weerplaza app slecht. Tevens is de neerslagverwachting per uur het laagst in vergelijking met de rest. Tel daar de strafpunten bij op voor missende informatie. De tiende plaats wordt ingenomen door WeatherPro. Deze app won ooit onze weer-app test maar bungelt de laatste tijd meer aan de onderkant. Vooral op het gebied van voorspelling laat de app punten liggen.

De negende plaats is voor Weer XL. Deze van oorsprong Zwitserse app is niet hét Zwitserse zakmes voor de weersvoorspelling. De app is wat zwak op temperatuurvoorspelling, al doet hij het aardig op neerslagverwachting per uur. Plaats acht is voor The Weather Channel. Niet sterk in de voorspelling, terwijl hij op andere vlakken aardig mee kan komen. De zevende plaats is opvallend genoeg voor de winnaar van vorig jaar Yr.no. De app doet het keurig met de voorspellingen, maar scoort slecht op de temperatuur en de neerslag per dag.

In de weer-app test van 2022 zien we op de zesde plaats de app van het KNMI, waarmee de dienst in 2020 won, en in 2021 op plaats 8 belandde. De app is dit jaar overduidelijk veel beter, maar er worden punten misgelopen op de andere onderdelen, hoewel hij het goed doet op het gebied van de temperatuur en neerslag per uur. Plaats vijf is voor Weeronline, een daling in vergelijking met vorig jaar. Een hoge app-score, en goed op de neerslagverwachting per dag, maar verder steekt hij nergens bovenuit.

De vierde plaats is voor Weer & Radar. Deze applicatie scoort netjes op voorspelling en neerslag per dag, wat mede komt door zijn range die hij aanhoudt; maar mist punten op de andere onderdelen. Vorig jaar stond Weer & Radar op een tweede plek. De derde plaats is voor nieuwkomer Meteoblue. Samen met de Weerplaza app is de app van Meteoblue niet zo prettig in gebruik als de andere weer-apps, maar hij levert nette gegevens. Er kan nog wat verfijnd worden aan de voorspelling. De temperatuur voorspelt hij als de beste.

Buienradar is tweede geworden, nadat de app van Nederlandse bodem vorig jaar op een zevende plek stond. De applicatie doet het keurig met de neerslagverwachting per uur, maar ondanks zijn naam niet altijd beter dan de rest. De app is fijn, de temperatuur klopt vrij vaak en qua voorspelling doet Buienradar het aardig.

De winnaar

De eerste plaats is dit jaar voor Klara. Het hoogst aantal punten voor de voorspelling, maar het laagst voor de temperatuur. Op het gebied van neerslag doet de app het keurig en de werking van de app is erg prettig en gebruiksvriendelijk. Opvallend; de app maakt (deels) gebruik van dezelfde data als Yr.no (die dus 7e staat), maar verwerkt het op een andere manier waardoor er verschillen zijn. Een voorbeeld hierin zijn de tijdvakken voor de neerslag.

Alle meetmomenten en scores zijn volledig in te zien in deze PDF.

Puntenaantal locaties Score voor app 1. Klara 491,0 9,0 2. Buienradar 484,5 8,5 3. Meteoblue 484,2 6,7 4. Weer & Radar 481,7 8,2 5. Weeronline 481,1 8,6 6. KNMI 480,4 8,4 7. Yr.no 479,8 8,8 8. The Weather Channel 464,45 7,7 9. Weer XL 453,5 8,5 10. WeatherPro 451,4 7,0 11. Weerplaza 412,9 6,4

Note: We hebben onze uiterste best gedaan met alle mogelijke middelen om de weer-applicatie test zo precies en goed mogelijk uit te voeren. Het onderzoek naar de beste, meest accurate weer-applicatie is geheel onafhankelijk uitgevoerd. DroidApp heeft er geen voordeel bij dat een bepaalde applicatie als winnaar zou eindigen. DroidApp wil met dit onderzoek aantonen dat het verschil tussen weer-applicaties groot kan zijn, en wil consumenten advies geven in welke weer-app, welke prestaties levert. Weer-applicaties zijn niet van tevoren ingelicht over het gebruik van hun app in de weer-app test. De weer-app test mag gecommuniceerd worden door derden, mits niet letterlijk gekopieerd en alleen indien er een link opgenomen wordt naar dit artikel. Een citaat plaatsen met bronvermelding ‘DroidApp.nl’ is uiteraard toegestaan.