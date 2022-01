KNMI app in krijgt grote update: dit is er nieuw

We hebben in onze weer-app tests de KNMI app al meermaals behandeld. Het design was verouderd en niet altijd werkte het lekker. Maar de nieuwe update is er nu; we zetten precies op een rij wat er nieuw is.

Nieuwe KNMI app

In de Google Play Store staat een nieuwe versie klaar van de KNMI app. De weer-app van de KNMI zelf heeft de langverwachte update gekregen. In onze weer-app testen hebben we meermaals de KNMI app meegenomen. In weer-app test 2019 en in de test van 2020 kwam de app zelfs als winnaar uit de bus. Uiteraard werd de app ook meegenomen in onze meest recente weer-app test 2021, waarbij we een half jaar lang onderzoek hebben gedaan naar de beste weer-app. De app van het KNMI verscheen in 2017 en heeft het al die jaren met hetzelfde verouderde design gedaan. Maar aan dat komt nu een eind, zo kunnen we je mededelen.

Vanaf nu is de KNMI app versie 4.2.1 te downloaden voor Android. We zien een metamorfose voor de applicatie. Het KNMI laat aan DroidApp weten dat bepaalde functies geleend zijn van de Belgische collega’s, uit de KMI app. Verder wordt gemeld dat de vooruitblik uit de radarbeelden verdwenen is. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn deze radarbeelden verwijderd, omdat het niet langer toegestaan is om een vooruitblik aan de radarbeelden te koppelen.

Navigatiebalk

Onderin beeld is de navigatiebalk te vinden met in totaal vijf opties. Op het startscherm zie je de bekende beelden en voorspelling. Het toevoegen van een locatie gaat voortaan via de zoekfunctie onderin de balk.

Waarnemingen

De UV-index is nieuw toegevoegd en ook is er een tabblad met waarnemingen. Hier kun je als gebruiker zelf een waarneming toevoegen op een locatie. Denk bijvoorbeeld aan zon, sneeuw, onweer of andere weersomstandigheden. Het KNMI benadrukt tegenover DroidApp dat deze niet gecontroleerd worden, maar wel kunnen helpen bij het geven van waarschuwingen en verwachtingen vanuit het KNMI.

Waarschuwingen

Bij ‘Waarschuwingen’ vind je logischerwijs de waarschuwingen. De waarschuwingen krijg je, indien beschikbaar, niet alleen voor Nederland, maar ook voor België en Luxemburg.

De nieuwe update kun je vanaf nu terugvinden in de Google Play Store.