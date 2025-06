Sony geeft niet op: meer Xperia-toestellen in ontwikkeling

Er is nieuws over een nieuwe smartphone van Sony. Als je aan een Android-smartphone denkt, denk je mogelijk niet direct aan de Japanse fabrikant. Toch zit het merk niet stil, en werkt aan een tweede toestel voor dit jaar.

Sony komt met nieuw model

Een nieuw model van Sony is aanstaande, zo melden bronnen. Het zou gaan om de nieuwe Sony Xperia 10 VII, welke beschikbaar zal komen naast de vorige maand verschenen Sony Xperia 1 VII. De Japanse bron Sumaho Digest is Sony op dit moment bezig met de realisatie van het nieuwe toestel. De Xperia 10 VII zal gepositioneerd worden in het mid-end segment.

De Xperia 10 V

Opvallend is dat Sony niet lijkt te kiezen voor een nieuwe Xperia 5 VII. Althans, deze is niet in ontwikkeling zover bekend. De echte liefhebbers kijken uit naar dit model. Mede omdat de Xperia 5-serie doorgaans premium specificaties biedt in een meer compacter jasje. Vorig jaar verscheen ook al geen nieuwe Xperia 5 telefoon.

Het is onbekend wat de specificaties worden van het toestel, en hoe de smartphone eruit zal komen te zien. Bij de Sony Xperia 1 VII koos de fabrikant voor grotendeels het vertrouwde recept qua ontwerp. Geruchten spreken over een introductie van de nieuwe telefoon in oktober.