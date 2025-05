Sony Xperia 1 VII gepresenteerd: met de kracht van Bravia, Walkman en Alpha

Sony heeft haar nieuwe high-end smartphone aangekondigd. De fabrikant komt met de nieuwe Sony Xperia 1 VII. De zevende generatie van deze telefoon moet de strijd aangaan met concurrenten zoals de Galaxy S25, Xiaomi 15 en OnePlus 13. Wat heeft de Sony daarvoor te bieden? Sowieso een veel beter updatebeleid.

Sony Xperia 1 VII aangekondigd

Een nieuwe high-end smartphone is aangekondigd door Sony. De fabrikant komt met de Sony Xperia 1 VII en dit belooft wederom een verbeterde versie te worden van de eerdere Sony-modellen. De smartphone zal de strijd aangaan met de Galaxy S25 Ultra, OnePlus 13, Xiaomi 15 Ultra en andere high-end toestellen zoals natuurlijk de iPhone. Het design is een bekend verhaal. Sony kiest nog steeds voor het vertrouwde ontwerp van de Xperia 1, met een aluminium frame en glazen voor- en achterkant. Daarbij vallen ook de wat dikkere bezels op. De schermranden zijn dikker dan die van andere high-end modellen. De behuizing is IP68-gecertificeerd.

Sony voorziet de Xperia 1 VII van Bravia-, Alpha- en Walkman-eigenschappen. Dit zijn merken van Sony en kennen we van de televisies, camera en geluidsproducten. Het beste hiervan wordt gecombineerd in de Xperia VII.

Alpha

De Alpha-technieken zullen we net als bij voorgaande modellen terugzien in de camera. Dit betekent een uitgebreide handmatige modus voor het maken van foto’s en video’s. Tevens zal AI zijn intrede doen bij de Sony Xperia 1 VII. Zo kan AI Camerawork erbij helpen om op hoog niveau stabiele, geframde video’s te maken. Met ‘Position Lock’ kun je het onderwerp ‘vastzetten’, met Auto Framing word je nog beter meegenomen in het moment. Het onderwerp kan automatisch gevolgd worden en AI zorgt ervoor dat dit scherp blijft. AI wordt ook voor andere functies gebruikt.

De camera van de Sony Xperia 1 VII biedt een 16mm 48 megapixel groothoeklens, een 24/48 millimeter 48 megapixel hoofdlens en een 12MP 85-170 millimeter telelens. Hiermee kun je tussen de 3,5 en 7x zoomen. De nieuwe 48 megapixel groothoeklens moet hierbij nog betere foto’s maken. Volgens Sony moeten deze vergelijkbaar zijn met een full-frame camera, met een wijd dynamisch bereik en weinig ruis. Ook bij het maken van portretten en macrofoto’s moet je de mooiste foto’s kunnen maken met het toestel. Handig daarbij is de fysieke sluitertoets, waardoor je meer grip hebt op het toestel.

Walkman

De kracht van ‘Walkman’ zien we terug in de geluidskwaliteit en audio-mogelijkheden. Sony belooft de beste geluidskwaliteit van een Xperia-telefoon ooit. Er zijn verschillende technieken aanwezig om te zorgen voor de beste audio-ervaring. Wil je niet de speakers gebruiken, dan kun je een Bluetooth headset gebruiken, maar ook nog een bekabelde headset aansluiten, dankzij de 3,5 millimeter aansluiting. Hier is Sony erg uniek in, dat zien we namelijk niet vaak bij een smartphone in het hoge segment.

Bravia

Bravia laat zijn kracht zien met het scherm. Middels sensoren voorop en achterop kan zowel de accurate helderheid bepaald worden, als de kleurmodus. Volgens Sony moet dit resulteren in een helder scherm op een zonnige dag en een voldoende gedimde helderheid in de avonduren. De maximale helderheid ligt 20 procent hoger dan bij het voorgaande model. Sony heeft verder de Gemini-app toegevoegd, net als Circle to Search en de Magic Editor, die we al kennen van andere toestellen.

Andere verbeteringen

Sony geeft aan dat de batterijduur van het toestel erg belangrijk is. In de presentatie worden de goede prestaties van de vorige Sony Xperia 1 VI getoond. Het nieuwe model moet dit nog beter gaan doen. Aan boord is een 5000 mAh batterij. Deze moet het mogelijk maken om twee dagen met de telefoon te doen op één acculading. Dit zijn cijfers op 360 minuten gebruik per dag. Opladen kan met 30W of 15W draadloos.

De Sony Xperia 1 VII krijgt direct een beter updatebeleid, zo blijkt uit de presentatie. Niet langer meer drie jaar updates zoals bij voorgaande modellen. De nieuwe telefoon krijgt vier Android OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates. De Sony is uitgerust met de Snapdragon 8 Elite chipset, met ondersteuning voor WiFi 7. Is het interne geheugen niet genoeg, dan kun je het zelfs nog uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 2TB. Dat is wel heel uniek in een high-end toestel. De vingerafdrukscanner zit nog steeds in de power-button. Gezichtsherkenning kan niet gebruikt worden voor het ontgrendelen, zo laat Sony weten. Verder is er 12GB RAM en 256GB opslagruimte beschikbaar.

Verkrijgbaarheid

De nieuwe Sony Xperia 1 VII gaat 1499 euro kosten. Je hebt de keuze uit de kleuren Orchid Purple, Slate Black en Moss Green. De smartphone wordt vanaf 12 juni uitgeleverd.