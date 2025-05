Sony Xperia 1 VII wordt volgende week aangekondigd

Sony heeft een persconferentie ingepland voor een nieuw vlaggenschip. De Sony Xperia 1 VII zal volgende week zijn debuut maken, zo wordt duidelijk uit berichtgeving van de fabrikant zelf.

Sony Xperia 1 VII aankondiging gepland

Er zit een nieuwe smartphone van Sony in de pijplijn. In een teaser op sociale media spreekt het merk over ‘NextXperia’, en alle geruchten wijzen erop dat het hier gaat om de Sony Xperia 1 VII. De zevende generatie van de 1-serie is al eerder voorbij gekomen in het geruchtencircuit. De smartphone verscheen namelijk in renders. Daarbij kwamen ook specificaties al voorbij.

De nieuwe Sony Xperia 1 VII krijgt een Snapdragon 8 Elite chipset, 12GB RAM en een vergelijkbaar ontwerp met de vorige generatie. Wel zou het nieuwe model wat korter, breder en iets dikker zijn, maar wel het 6,5 inch scherm behouden. De vingerafdrukscanner zou aan de zijkant te vinden zijn, en ook deze smartphone krijgt weer een 3,5 millimeter aansluiting, zo melden geruchten.

Op 13 mei krijgen we alle details te horen. Dan presenteert Sony het nieuwe model.