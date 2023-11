Sony WF-1000XM5 review: premium in-ears nog beter

Sony heeft haar premium in-ears van een update voorzien en komt met de Sony WF-1000XM5. We testten de Sony WF-1000XM5 en in deze review vertellen we je waarom je deze in-ears zou kunnen overwegen!

Sony WF-1000XM5 review

Sony gaf ons twee jaar geleden al een uitstekende indruk toen we de Sony WF-1000XM4 uit deze in-ear serie testten. Wij zijn vooral benieuwd of en op welke vlakken Sony verbeteringen heeft doorgevoerd.

In de verpakking

De verpakking van deze Sony WF-1000XM5 is op zijn minst klein te noemen. Naast de case met daarin de in-ear buds vinden we ook een kort USB-C kabeltje en drie extra pasvormen voor de oordopjes. Met in totaal vier verschillende maten zit er altijd wel een tussen die het prettigste in je gehoor past. Verder vinden we ook nog wat papierwerk met daarop een korte visuele uitleg over het product.

In het gebruik

Wat meteen opvalt ten opzichte van de voorganger de XM4 is dat de XM5 iets kleiner is geworden en ook een glanzend design heeft gekregen. Ook de case, die tevens dienst doet als oplader is wat smaller geworden. Doordat je meerdere eartips geleverd krijgt zit er altijd wel een perfect sluitend. Wanneer je de oortjes langere tijd in hebt zitten deze na verloop van tijd nog altijd prettig in het gehoor.

Qua bediening is er niet veel veranderd en deze werkt ook erg prettig. Bijvoorbeeld een keer tikken op het rechter oordopje stopt de muziek en met dubbeltikken skip je naar het volgende nummer. Via de Headphones applicatie van Sony kan je de acties van het tikken op de in-ears wijzigen en de spraak assistent instellen.

Geluidskwaliteit

De WF-1000XM5 heeft ondersteuning voor verschillende audiocodecs, SBC, AAC, LDAC en LC3. Waarbij LDAC de hoogste bitrate geeft aan de in-ears, LC3 is de opvolger van SBC en biedt op laagvermogen een betere geluidskwaliteit. Standaard is het frequentiebereik 20 Hz tot 20.000 Hz op een 44,1 KHz samplingrate. De meeste Android telefoons kunnen overweg met de LDAC codec waarbij je een frequentiebereik krijgt van 20 Hz tot 40.000 Hz op een 96 KHz samplingrate. Nu zal je dat verschil misschien niet direct horen maar een audiofanaat zal dit zeker kunnen waarderen.

Dan de audio zelf, ook dit keer weet Sony ons weer enthousiast te maken met deze WF-1000XM5. De XM5 lijkt ten opzichte van de XM4 nog wat beter gebalanceerd. Waarbij je mooie baslijnen kunt horen terwijl de details in het midden en hoog ons muzikaal meenemen. Om je luisterervaring verder te optimaliseren biedt Sony in haar app ook verschillende equalizers aan en de mogelijkheid om een persoonlijke equalizer samen te stellen. Dit werkt op basis van een simpele luistertest. Of je nu van 80’s houdt of van de meest recente hits je kunt met deze XM5 eigenlijk alle kanten op.

Qua noise cancelling lijken deze XM5 in-ears wel verbeterd ten opzichte van haar voorganger. Want doordat deze iets kleiner zijn lijkt het alsof we minder last hebben van de wind als we bijvoorbeeld aan het wandelen zijn. Iets wat bij de XM4 nog wel eens opviel.

Accuduur

Je kunt met deze in-ears van Sony circa 7 á 8 uur op een lading muziek luisteren of opgaan in je favoriete series. Daarna is het wel tijd om de oortjes weer op te laden, waarbij Sony zelf claimt dat je met drie minuten laden weer een uur lang muziek kunt luisteren. In combinatie met de case komt je totale luistertijd op 24 uur uit. Ook handig is dat je de case middels Qi-charging kunt opladen en mocht je smartphone dat ondersteunen dan is het draadloos opladen via je telefoon ook mogelijk.

Sony WF-1000XM5 beoordeling

Duidelijk is dat Sony verstand heeft van audio en met de de WF-1000XM5 een waardige opvolger voor de XM4 heeft ontwikkeld. De in-ears zijn kleiner gemaakt de audiokwaliteit nog wat verbeterd en op het vlak van noise cancelling een mooie stap voorwaarts gezet. Moet je upgraden vanaf de XM4, dat hangt er vanaf, gebruik je de headset veel buiten en zoek je een betere noise cancelling dan zou je de overweging van 320 euro (adviesprijs) kunnen maken. Bij verschillende winkels zijn ze inmiddels voordeliger te vinden.

Je vindt de Sony WF-1000XM5 in de winkels van Coolblue, MediaMarkt, Bol.com, Amazon en Belsimpel.