Sony WH-1000XM4 review: geweldig ongestoord luistergenot

Sony heeft alweer de vierde generatie van de WH-1000XM op de markt gebracht. In deze review bespreken we de kwaliteiten en de veranderingen van de WH-1000XM4 ten opzichte van de WH-1000XM3.

Sony WH-1000XM4 review

Sony blijft sleutelen aan haar hoofdtelefoons om gebruikers beter comfort te bieden en een nog betere geluidservaring. Van de Sony WH-1000XM3 konden we de geluidskwaliteit al erg waarderen. Ook nu hebben we de opvolger van deze hoofdtelefoon getest en nemen we je mee langs wat nieuwigheden.

Verkooppakket

Het verkooppakket van de WH-1000XM4 bestaat uit een luxe beschermcase met daarin de hoofdtelefoon en bijbehorende kabeltjes, een USB Type-C kabel voor het opladen en een 3,5mm kabel om de hoofdtelefoon ook aan te kunnen sluiten op een apparaat zonder Bluetooth geluidsondersteuning. Dit snoer heeft een lengte van 1,2 meter en is voor sommige doeleinden net iets te kort. Verder levert Sony een adapter mee voor het gebruik van de hoofdtelefoon in een vliegtuig.

Ontwerp

Qua ontwerp is er ten opzichte van haar voorganger niet veel gewijzigd. Wel hebben we dit keer niet een zwart maar een grijskleurig exemplaar ontvangen. Hier en daar zien we wat goudkleurige accenten. Ook deze hoofdtelefoon voelt erg degelijk aan. Op de linkerschelp vinden we knoppen voor het inschakelen van de noise cancelling en het activeren van een aangepast geluidsprofiel.

Aan de rechterschelp kan je de USB-kabel koppelen om de hoofdtelefoon op te laden. Wie in de linkerschelp kijkt ziet daar een sensor zitten die kan detecteren of je de hoofdtelefoon nog draagt of af hebt gezet. Dat is handig want daarmee pauzeert de muziek ook automatisch en ook een van de verbeteringen ten opzichte van haar voorganger.

De schelpen vallen goed over de oren en zitten ook bij een langere tijd prettig. Het zachte leer waarvan de kussens gemaakt zijn voelen erg prettig aan en ook de hoofdtelefoon heeft een zacht gevoel door de afwerking die Sony gebruikt heeft. Ook bij langere luistersessies of meetings blijft de WH-1000XM4 prettig zitten.

Gestures

Net als bij de XM3 heeft Sony ook bij de XM4 de gestures behouden en ook hier werken deze zeer intuïtief. Tweemaal tikken op de rechterschelp pauzeert of hervat de muziek maar ook het volume kan je makkelijk aanpassen door naar boven of beneden te vegen. Trok iets in je omgeving de aandacht leg dan je hand over de rechterschelp en de muziek wordt flink gedempt. Het omgevingsgeluid lijkt, ook bij noise cancelling tijdelijk harder te worden.

Sony Headphone app

Met de Headphone applicatie krijg je nog veel meer controle over het geluid van de hoofdtelefoon. Zo kan je er instellingen voor adaptieve geluidsregeling aanpassen of het meldingsgeluid uitschakelen als een andere omgeving wordt gedetecteerd. Uiteraard hebben we de headphones ook even in het OV getest en dan merken we dat omroepberichten in de trein goed te horen blijven maar dat de ruis van de trein goed wordt weggefilterd.

Verder kan je in de app Spreek-om-te-chatten inschakelen. Dit is een modus waarbij de hoofdtelefoon je stem detecteert en je, zonder dat de hoofdtelefoon afgezet hoeft te worden, je een gesprek kunt voeren. Daarnaast vind je ook een equalizer en 360 Reality audio-configuratie voor een geluidsbeleving om je heen. Ook heeft de hoofdtelefoon DSEE Extreme ondersteuning die slim de geluidskwaliteit van MP3’s en AAC-muziekbestanden verbeterd.

Natuurlijk kan je de Custom knop op de linkerschelp toewijzen aan een bepaalde actie zoals de Google Assistent. Nieuw is ook dat deze hoofdtelefoon ondersteuning heeft voor twee apparaten tegelijk. Zo kan je vanaf verschillende bronnen om en om muziek afspelen.

Verder kan je de gesproken tekst van de hoofdtelefoon ook aanpassen naar een andere taal zoals het Nederlands en vind je een knop om de firmware van de hoofdtelefoon bij te werken.

Geluidskwaliteit

Natuurlijk zijn al die nieuwe functies zoals twee apparaten tegelijkertijd leuk maar hoe is de geluidskwaliteit van de WH-1000XM4. Sony heeft in ieder geval een stap vooruit gezet met de XM4, want ten opzichte van de XM3 vinden we de basweergave warmer en krachtiger. Het geluid is goed gebalanceerd en ook het midden en hoog zijn kraakhelder waarbij we ook in het hoog hoorbaar verbeteringen merken.

Wanneer je noise cancelling uitzet klinken de XM3 en XM4 bijna gelijk aan elkaar, met een vrij vlakke respons op het laag en een iets minder fris hoog geluid. Wil je dus het meeste geluid uit de XM4 halen zorg dan dat je de hoofdtelefoon altijd aanzet!

Qua codecs levert de LDAC codec van Sony zelf de beste geluidskwaliteit, deze codec wordt tegenwoordig goed ondersteund in Android. Alleen oudere toestellen zullen terugvallen op bijvoorbeeld AAC. Koppel je twee apparaten tegelijkertijd dan verlies je ook de LDAC codec, en daarmee ook een klein beetje kwaliteit.

De ingebouwde microfoon voor het voeren van een gesprek is kwalitatief minder dan bijvoorbeeld de OnePlus Bullets Wireless 2. Het geluid klinkt ver weg en wat dof en dat maakt een telefoongesprek of meeting toch wat onhandig. Werk aan de winkel voor Sony op dit vlak!

Accuduur

Op het gebied van de accu levert de XM4 een prima uithoudingsvermogen van ongeveer 25 uur op Bluetooth + Noise cancelling en ongeveer 30 zonder noise cancelling. Natuurlijk kan je ook als de batterij leeg is gewoon met het kabeltje verder luisteren. Is de batterij eenmaal leeg dan hangt de hoofdtelefoon ongeveer 2,5 uur aan de lader om volledig opgeladen te zijn. Wil je zolang niet wachten dan kan je hem ook tussentijds al van de lader halen, je kunt dan makkelijk een paar uur vooruit.

De korte USB-C kabel die is meegeleverd maakt het onmogelijk om tijdens het laden naar muziek te luisteren, maar ook als je een andere, langere, kabel gebruikt werkt de hoofdtelefoon niet.

Beoordeling

De Sony WH-1000XM4 is misschien wel de beste hoofdtelefoon die we tot nu toe gebruikt en gehoord hebben. Er zijn een paar verbeteringen toegevoegd ten opzichte van haar voorganger zoals de sensor die herkent of de hoofdtelefoon gedragen wordt of niet. Maar ook de hoorbare verbetering in laag en hoog zijn mooi meegenomen. Het enige echte minpunt wat we over deze hoofdtelefoon kunnen melden is de kwaliteit van de microfoon.

Wie van zijn muziekcollectie houdt en ook onderweg of thuis in hoge kwaliteit wil genieten van geluid zal het prijskaartje voor lief nemen. Je kunt de hoofdtelefoon direct kopen bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt en Amazon.