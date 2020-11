Sony Xperia 5 II review: Sony’s beste smartphone tot nu toe?

Sony maakt al sinds jaar en dag smartphones, maar heeft maar weinig marktaandeel. En dat is toch jammer, omdat het toch vaak goede telefoons zijn. Over de Xperia 1 II waren we ook behoorlijk te spreken. Of Sony de minpuntjes van de Xperia 1 II heeft aangepakt lees je in deze uitgebreide Sony Xperia 5 II review.

Sony Xperia 5 II review

De concurrentie in het hoge segment is moordend. Denk aan de toptoestellen van bijvoorbeeld Samsung, OnePlus, Oppo en Xiaomi. Op papier ziet het er goed uit voor de Sony Xperia 5 II, maar of dat ook in de praktijk zo is hebben we uitgebreid getest. Onze eerder gepubliceerde test van de Xperia 1 II vind je in het artikel Sony Xperia 1 II review.

Verkooppakket

De Sony Xperia 5 II wordt geleverd in een rechthoekige doos, zoals we van meerdere merken gewend zijn. In de doos bevinden zich een stapel boekjes, de lader en een headset.

Helaas wordt er geen hoesje meegeleverd, maar we kregen voor de test wel een apart hoesje meegestuurd van Sony. Van Sony hebben we bij de Xperia 5 II een zogenaamde Style Cover with Stand ontvangen. Dit een fijne cover die prettig in de hand ligt. Zoals de naam al aangeeft, heeft deze cover een standaard. Handig wanneer je video’s kijkt of een videogesprek voert. Deze is optioneel verkrijgbaar voor een bedrag rond de 35,00 euro.

Design, display en interface

Net als bij de Xperia 1 II is het scherm van de Sony Xperia 5 II smaller en langer dan bij toestellen van de concurrenten. Dit komt door de 21:9 verhouding die Sony het toestel heeft meegegeven. Doordat het toestel redelijk smal is, ligt het goed in de hand en is prettig te bedienen.

Aan de voorkant zit het 6.1 inch Full-HD scherm. Het scherm is een OLED scherm en heeft een verversingsnelheid van 120Hz. Hierdoor scrollt het scherm een stuk soepeler. Ook heeft Sony weer een aantal opties toegevoegd om het beeldscherm aan te passen, zoals het handmatig instellen van de witbalans. Over de helderheid van het scherm zijn we erg te spreken, zowel in direct zonlicht als in het donker presteert het beeldscherm erg goed. In het zonlicht is het scherm prima af te lezen en in het donker wordt de helderheid zo aangepast dat je niet verblind wordt.

Het design van de Sony Xperia 5 II is typisch Sony te noemen. Het beeldscherm loopt niet door over de randen en de randen zijn aan de boven- en onderzijde ook duidelijk aanwezig. Dit hebben we overigens niet als storend ervaren tijdens de testperiode. In de rand aan de bovenzijde heeft Sony weer de LED-notificatie geplaatst, iets wat je bijna in geen enkel toestel meer terugziet, maar wat wij toch als een pluspunt ervaren.

Aan de linkerkant vinden we de lade terug die plaats biedt voor twee simkaarten of één simkaart en een SD-kaart. Wat opvalt is dat deze lade niet met een pinnetje geopend hoeft te worden, maar een uitsparing heeft, zodat je de lade met je vinger uit het toestel kunt verwijderen. De rechterkant is drukbezet met de volumetoetsen, de aan- en uitknop, een fysieke knop om de Google Assistent op te roepen en de sluiterknop om de camera mee op te starten en foto’s mee te maken.

Aan de onderkant is de USB-C aansluiting terug te vinden en aan de bovenkant de 3,5 millimeter aansluiting om een headset op aan te sluiten.

Op de achterkant heeft Sony de camera unit geplaatst. Doordat de achterkant van glas is gemaakt, voelt het toestel erg glad aan. Een hoesje is daarom zeker aan te raden.

Interface

Zoals we van Sony gewend zijn, heeft Sony weinig aan het uiterlijk van Android veranderd. Wel geeft het her en der een eigen draai aan Android. Zo is er onder de instellingen een extra optie toegevoegd, namelijk “Uiterlijk”. Hiermee kun je je achtergrond wijzigen, het actieve display aanpassen en het uiterlijk van de klok op het vergrendelscherm aanpassen.

Het actieve display is eigenlijk het Always On Display, maar dan op Sony’s manier. Je kunt dit zo instellen dat dit display altijd aanstaat, alleen aangaat bij een binnenkomende melding of wanneer je het toestel aanraakt of optilt.

Communicatie en multimedia

Mocht je zo nu en dan nog een telefoongesprek voeren of een SMS sturen, het kan prima met de Xperia 5 II. De apps die je hiervoor gebruikt zijn de standaard apps van Google, ook het toetsenbord dat voorgeïnstalleerd is is van Google, namelijk Gboard. De kwaliteit van geluid tijdens het bellen is prima, evenals het bereik. We hebben in de testperiode geen problemen ondervonden.

Met Google Chrome voorgeïnstalleerd kun je snel en makkelijk surfen over het internet. Sony heeft geleerd van de wat mindere WiFi verbinding bij de Xperia 1 II. Hier hebben we namelijk bij de Xperia 5 II geen problemen ondervonden. De WiFi verbinding bij het toestel is net zo goed als bij zijn concurrenten. Dit geldt ook voor 4G en 5G, de verbindingen zijn dus top.

Multimedia

Met een geweldig scherm en ook nog eens prima speakers kunnen we spreken van een echt multimedia apparaat. Erg compleet uitgerust met stereo-speakers die een mooi geluid geven en een 3,5 millimeter aansluiting om eventueel een headset op aan te sluiten. De meegeleverde headset is overigens prima, maar verwacht geen top geluid. Een leuke extra die Sony heeft toegevoegd is de Dynamische Trilling zoals Sony het noemt. Dit houdt in dat het toestel trilt op de maat van de beat. Mocht je dit niks vinden, dan is dit uiteraard uit te zetten. Ook heb je de mogelijkheid om de intensiteit te verhogen of te verlagen.

Zoals gezegd beschikt de Xperia 5 II ook over een geweldig scherm. Ondanks dat het scherm geen 4K resolutie heeft maar “slechts” een Full-HD scherm, is de kwaliteit van het scherm erg goed. Het scheelt natuurlijk wel dat het een OLED scherm is waarbij kleuren en details bijzonder mooi worden weergegeven. Ook de hoge vernieuwingsfrequentie van 120Hz is erg prettig bij het scrollen door content. Dit gaat erg soepel en als je dit gewend bent, wil je eigenlijk niet meer terug naar een minder snelle vernieuwingsfrequentie.

Ook op de Xperia 5 II wordt het spel Call of Duty meegeleverd en kun je drie maanden gratis gebruik maken van de muziekdienst Tidal.

Camera

Eigenlijk verwacht je van smartphones van Sony dat ze over uitstekende camera’s beschikken. Sony maakt immers erg goede camera’s. Ook cameralenzen van andere smartphone merken worden vaak door Sony gemaakt. Desondanks staan de smartphones van de fabrikant niet bekend om geweldige camera’s in haar smartphones. Dit lijkt de laatste tijd wel te veranderen. Zo ook met de Xperia 5 II. Het toestel mag dan geen spectaculaire foto’s maken zoals een Google Pixel, de foto’s mogen er zijn.

Bovendien heeft Sony het toestel uitgerust met de app Photo Pro. Hiermee kun je ontzettend veel instellen voor de perfecte foto. Aan de ene kant is het fijn om hiervoor een aparte app te hebben en zo de “normale” camera app niet te veel te vervuilen, aan de andere kant zullen sommige gebruikers niet vaak gebruik maken van de extra app. Wanneer je een foto maakt, heb je vaak niet de tijd om alles te gaan instellen en is het een kwestie van “point and shoot”.

Goed, dan de camera’s zelf. Achterop vinden we drie 12MP lenzen terug. Naast de hoofdcamera heeft Sony het toestel van een groothoeklens en een telefotolens voorzien. Respectievelijk hebben de lenzen een diafragma van f/1.7, f/2.2 en f/2.4. We hebben wel gemerkt dat het af en toe even duurt voordat het toestel een foto heeft gemaakt. Wel is het toestel erg snel met scherpstellen.

Helaas is er ook met de Xperia 5 II geen optie om macrofoto’s te maken. Dat is toch wel jammer. Een mooie close-up van bijvoorbeeld een bloem is dan ook moeilijk te maken. Beter is om de foto van iets verder af te nemen en vervolgens te croppen.

Foto’s gemaakt in het donker zijn over het algemeen redelijk te noemen. Een foto gemaakt in het donker is vaak snel bewogen. Hierdoor ziet de foto er een stuk minder scherp uit.

Al met al is de camera prima, met hier en daar een minpuntje. Door de uitgebreide Photo Pro app heb je de mogelijkheid om erg mooie foto’s te nemen waarbij je alle mogelijk opties zelf kunt instellen. Hier moet je echter wel even de tijd voor nemen.

De foto hieronder hebben we met de Sony Xperia 5 II gemaakt. Wil je meer foto’s bekijken, dan kun je het online fotoalbum bekijken met genoeg foto’s onder verschillende omstandigheden.

Front-camera

De camera aan de voorkant van het toestel, de front-camera, heeft een 8MP lens met een diafragma van f/2.0. Niet heel bijzonder, maar maakt mooie foto’s met genoeg detail en kleuren worden mooi weergegeven.

Video’s

Uiteraard gaat video’s schieten met de Xperia 5 II ook prima. Uiteraard kan je gebruik maken van de camera app, maar ook heeft Sony weer een aparte app geïnstalleerd, zodat je net als bij Photo Pro zelf alle opties zelf kunt instellen. Zo kun je de ISO waardes aanpassen, de resolutie, het aan frames per seconde en wisselen tussen de lenzen. Genoeg functies dus om zelf in te stellen. Mocht je toch meer recht toe recht aan willen filmen, dan kan dat met de normale camera app.

In deze app heb je uiteraard ook een een aantal opties die je kunt instellen. Je kunt bijvoorbeeld de resolutie aanpassen, wanneer je overschakelt naar 4K komen er wel een aantal opties te vervallen, zoals object tracering. Helaas is het niet mogelijk om tussen de verschillende lenzen te switchen tijdens het filmen. Dit kan alleen voordat je begint met filmen. Wel kun je tijdens het filmen in- en uitzoomen.

De twee video’s hieronder hebben we met de Xperia 5 II gemaakt.



Prestaties en overige mogelijkheden

Dankzij de Snapdragon 865 processor en 8GB RAM draait de Xperia 5 II erg snel. Daarbij opgeteld het scherm met de hoge verversingssnelheid maakt het een razendsnel toestel. Alles draait soepel op één app na, de officiële Reddit app. Deze loopt constant vast, maar dit moet vast met een software-update verholpen zijn.

Het toestel dat we van Sony hebben mogen testen heeft een opslagcapaciteit van 128GB. Dit is voor de meeste gebruikers ruim voldoende. Het geheugen is ook uit te breiden met een microSD-kaart van maximaal 2TB.

Bloatware

Ook op de Xperia 5 II heeft Sony de nodige bloatware geïnstalleerd waarvan we vinden dat het niet nodig is dat deze app worden meegeleverd. Geen ramp, maar we zien liever geen bloatware geïnstalleerd op toestellen. Zo heeft Sony LinkedIn voorgeïnstalleerd en Call of Duty. Deze apps zijn ook nog eens niet de verwijderen. Ook heeft Sony een eigen nieuws-app meegeleverd, maar deze is dan wel weer te verwijderen.

Vingerafdrukscanner

Net als bij zijn grote broer de Xperia 1 II heeft de Xperia 5 II de vingerafdrukscanner aan de zijkant. Deze doet tevens dienst als aan- en uitknop. Waar je bij andere toestellen die de vingerafdrukscanner aan de zijkant hebben nog wel eens een scherp randje voelt, heeft Sony de knop netjes weggewerkt.

In het begin van de testperiode merkten we regelmatig dat de vingerafdrukscanner de vinger niet herkenden. Naarmate we het toestel langer in gebruik hadden, werd de scanner steeds betrouwbaarder. Hierbij hielp het ook om dezelfde vinger tweemaal te registreren. Een andere irritatie is dat wanneer je het toestel vergrendeld met de aan- en uitknop, de vingerafdrukscanner niet reageert. Dit zou een soort van beveiliging kunnen zijn, maar wij hebben het als irritant ervaren.

Accuduur

Over de accuduur zijn we uitermate tevreden. Waar bij andere fabrikanten de accuduur te lijden heeft bij een hoge verversingssnelheid, is hier bij de Xperia 5 II nauwelijks sprake van. Gemiddeld halen we een screen-on-time van 6 uur. Een dag intensief gebruik is geen probleem voor het toestel. Bij wat minder intensief gebruik doe je met één lading anderhalf tot zelfs 2 dagen.

Beoordeling

Sony heeft met de Xperia 5 II een geweldig toestel op de markt gezet. Misschien wel het beste toestel van Sony tot nu toe. Het toestel doet bijna alles goed, op een paar minpuntjes na. Zo had de camera wel iets beter gemogen om echt de concurrentie te verslaan. Het toestel is snel, heeft een geweldig scherm en ook nog eens een prima accu. Kun je ermee leven dat de camera niet de snelste is? Dan is de Xperia 5 II wellicht iets voor jou.

Je kunt de Sony Xperia 5 II kopen bij: Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt, T-Mobile en Belsimpel.

Sony Xperia 5 II Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 859,00 euro