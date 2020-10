Samsung Galaxy S20 FE review: misschien wel de allerbeste Samsung

Enige tijd geleden kwam Samsung met een vierde model voor de S20-serie, de Fan Edition. DroidApp test het toestel in de uitgebreide Samsung Galaxy S20 FE review. Zijn wij fan van het toestel?

Samsung Galaxy S20 FE review

Een aparte naam die eerder alleen is gebruikt bij een editie van de Note, een Fan Edition. Hierin zit alles wat je bij een smartphone nodig hebt, zo is de gedachte. Bedoeld voor mensen die alles willen hebben, waarbij de fabrikant heeft geluisterd naar de fans en een smartphone heeft gerealiseerd waarmee je geen compromissen hoeft te sluiten, zo stelt Samsung. Dat zijn nogal een hoop beloftes.

Dat zien we dan ook terug in de specificatielijst van de Samsung Galaxy S20 FE. FE. Goed om te weten is dat het toestel door Samsung in twee varianten op de markt gebracht wordt; de 4G-versie is voorzien van een Exynos 990 chipset, de S20 FE met de high-end Snapdragon 865+ processor. In onze review bespreken we onze ervaringen met de Galaxy S20 FE 5G, voorzien dus van de Qualcomm chipset.

Verkooppakket

Samsung levert de Galaxy S20 FE in een rechthoekige doos met een vrolijke verpakking. Te zien zijn verschillende icoontjes die verstand houden met de camera-mogelijkheden van de S20 FE. Hoe vrolijk de verpakking aan de buitenkant is, zo eentonig is het binnenin. Alleen de noodzakelijke dingen vind je er terug. Dit betekent een simnaald, wat papierwerk, een adapter en een USB-C kabel.

Waar tegenwoordig bijna alle fabrikanten wel een siliconen case meeleveren (zelfs bij de goedkopere toestellen), lijkt Samsung daar nog niet in te geloven. Die moeten we dus helaas missen. Had er best bij mogen zitten voor het geld van het toestel.

Design, display en interface

Wat ons betreft had Samsung absoluut een siliconen case mee mogen leveren; de Galaxy S20 FE is namelijk erg glad. De smartphone oogt premium, maar bestaat voor een groot gedeelte uit plastic, is dat erg? Ik vind van niet. Het plastic zorgt ervoor dat het toestel wat lichter is.

Het scherm is met 6,5 inch groot te noemen en de schermranden zijn wat meer aanwezig dan bij de andere S20-modellen. Ondanks dat het toestel wat groter is, ligt het goed in de hand. Mocht je kleine handen hebben, dan zal het wat lastiger worden het toestel met één hand te bedienen. Een leuke eigenschap van de S20 FE is dat hij in verschillende kleuren is te krijgen.

Nog even terugkomend op het scherm; deze levert een Full-HD resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Deze verversingssnelheid zorgt ervoor dat het scrollen door bijvoorbeeld je Facebook, Instagram of websites nog vloeiender verloopt. Deze eigenschap komt ook van pas tijdens het gamen met het toestel omdat het allemaal net wat meer ‘smooth’ loopt. Dat er geen QHD-resolutie op het toestel is te vinden, vind ik geen probleem. De meesten zullen het verschil niet zien, QHD vraagt meer van de accu en bij de S20-serie werkt 120Hz niet eens op deze hogere resolutie. Het AMOLED-paneel van Samsung is van prima kwaliteit en laat beelden goed zien. Voor zonnige dagen kan de helderheid hoog genoeg, voor in de avonduren kan de helderheid laag genoeg.

De Samsung Galaxy S20 FE is netjes afgewerkt en heeft rechts de toetsen zitten. Dit is een power-button en een volumetoets. Deze power-button kan ook gebruikt worden voor het gebruiken van de assistent Bixby. Bovenop is het simslot te vinden, onderop zien we de speaker en de USB-C aansluiting. Een 3,5 millimeter poort is niet op deze S20 FE te vinden.

Aan de achterkant van de Fan Edition zien we duidelijk de invloed van de andere Galaxy S20-modellen. De camera-module steekt ietsje uit en herbergt drie lenzen. Hierop zullen we later in de Galaxy S20 FE review uitgebreider terugkomen. De vingerafdrukscanner van het toestel is in het scherm geïntegreerd.

Interface

Samsung levert het toestel met Android 10 en de eigen One UI 2.5 interface. Deze is met de nieuwste versie verder verfijnd. Van welk merk je ook komt, de interface wijst zich vanzelf. Wel kiest Samsung nog steeds voor een omgekeerde volgorde van de terug- en multitask-toets, maar dit kun je gelukkig aanpassen (instellingen > display > navigatiebalk). Eventueel kun je ook kiezen voor de veeggebaren.

Met One UI krijg je een reeks uitgebreide mogelijkheden tot je beschikking om de interface te personaliseren. Op het startscherm kun je aangeven hoeveel icoontjes van apps je wilt zien, om zo meer snelkoppelingen te hebben of om juist meer lege ruimte te creëren. Verder kun je aan de slag met het Always On Display en kun je natuurlijk ook kiezen voor een licht of juist donker thema.

Communicatie en multimedia

De Samsung Galaxy S20 FE heeft alles aan boord wat je nodig hebt om al communicerend de tijd door te brengen. Bellen gaat dan ook uitstekend met het toestel. De gesprekskwaliteit is goed en we hebben geen gekke dingen kunnen ontdekken. Zoals gezegd hebben we voor de review de Galaxy S20 FE 5G in bezit; er is ook een 4G-versie. Hierin zit dus verschil in de ondersteunende netwerken en de processor verschilt.

Voor het bellen en sms’en maak je gebruik van de eigen Samsung-apps. Deze werken precies zoals je verwacht en zijn geoptimaliseerd voor het bedienen met één hand. Niets op aan te merken. De Samsung Galaxy S20 FE biedt dual-sim ondersteuning. Kies je voor het plaatsen van een tweede simkaart, dan gaat die ruimte wel ten koste van de geheugenkaart.

Eigenlijk alles wat je nodig hebt, vind je aan boord van de S20 FE. Dit betekent dat je het internet op kunt via 5G (of 4G), WiFi 2.4 en 5GHz en natuurlijk is er ook Bluetooth, NFC en GPS aanwezig. Het toestel wordt geleverd met de Chrome-browser, maar eventueel kun je uit de Play Store nog een browser naar keuze installeren.

Multimedia

Samsung belooft met de Galaxy S20 FE een smartphone waarbij je als koper geen compromissen hoeft te stellen. Voor het beluisteren van muziek kun je natuurlijk een headset gebruiken, die je kunt verbinden via USB-C of Bluetooth. De ‘Fan Edition’ biedt echter ook een setje stereo-speakers. De geluidskwaliteit hiervan stelt zeker niet teleur. Er is een goede balans tussen de hogere en de lagere tonen.

De beeldkwaliteit van het 6,5 inch beeldscherm is prima. De kleuren komen goed tot hun recht en de helderheid van het scherm is ruim voldoende. Niet alleen voor buiten, maar juist ook voor als je in bed ligt. Je hebt dan geen zin in een felle lichtbundel die op je snufferd gericht staat.

Camera: foto en video

Aan de achterzijde van de Samsung Galaxy S20 FE vinden we in de linkerbovenhoek de cameramodule van het toestel. In deze module zijn drie lenzen geplaatst; een 12 megapixel hoofdcamera met een diafragma van f/1.8, een 12MP groothoeklens (f/2.2) en een telelens van 8 megapixel (f/2.4). Deze drie samen moeten zorgen voor de beste fotokwaliteit.

De camera-app geeft je een hoop mogelijkheden. Onderin beeld kun je schakelen naar enkele opname, foto of video en kiezen uit meer. Onder ‘meer’ vind je nog een legioen aan mogelijkheden om de beste instellingen toe te passen voor het fotomoment. Denk aan de speciale nachtstand, het fotograferen van voedsel en bijvoorbeeld de pro-modus waarmee je instellingen handmatig aan kunt passen.

Fotokwaliteit

Met de S20 FE hebben we een hoop foto’s gemaakt, onder verschillende omstandigheden. Voor de Galaxy lijkt dit geen enkel probleem te zijn. Het toestel schiet prachtige foto’s die scherp zijn en rijke details tonen. De kleuren komen overeen met de werkelijkheid. We merken ook dat het toestel minder snel doorslaat in de verzadiging. Bij de S20 was de verzadiging met regelmaat zo overdreven dat het nep werd. Eventueel kun je in de camera-app met de scène-optimalisatie de kleuren nog wel wat opvoeren. Bij grotere contrastverschillen weet de Samsung ook een goede belichting te kiezen en op bewolkte dagen wordt de lucht niet één wit vlak, maar zien we ook daar nog wat details in.

Foto’s die je ingezoomd maakt of met de groothoeklens vinden we van iets mindere kwaliteit. Je kunt met de camera 3x hybrid zoom gebruiken, al kiest de telefoon in de zoomstand voor 2x zoom. De kwaliteit is matig, omdat er duidelijk teveel digitaal wordt ingezoomd. Dit zorgt voor kwaliteitsverlies en het wegvallen van details. Bij de groothoeklens valt op dat de kleuren en doortekening prima zijn, maar dat de randen vaak bewogen zijn. Opvallend, want een speciale groothoeklens-correctie staat ingeschakeld.

Ook in de avonduren stelt de camera van de Samsung Galaxy S20 FE je niet teleur. Ook onder die omstandigheden hebben we meerdere foto’s gemaakt. Of je nu kiest voor de standaard-modus of de nachtstand, de foto’s rollen er erg netjes uit. Wel is de camera in dit soort omstandigheden wat gevoeliger voor beweging, dus stilhouden is een must.

De bovenstaande en onderstaande foto’s hebben we met de Galaxy S20 FE geschoten. Wil je meer foto’s zien die rechtstreeks uit het toestel zijn komen rollen, bekijk dan hier het online fotoalbum.

Selfies

De Samsung wordt geleverd met een 32 megapixel front-camera. Deze heeft een diafragma van f/2.0. De front-camera doet zijn werk prima. Selfies worden netjes vastgelegd met een mooie achtergrondvervaging en scherpe gezichten. De achtergrond bevat nog wel genoeg details en kleur en dus leent de S20 FE zich prima voor het maken van een mooie selfie.

Video

Uiteraard is de Samsung Galaxy S20 FE ook voorzien van een mogelijkheid tot het opnemen van video’s. Je kunt in 4K filmen, of in Full-HD, desgewenst met 30fps of 60fps. In de hoogste resolutie filmen zorgt ervoor dat bepaalde functies niet aanwezig zijn helaas. Onderstaande video hebben we gemaakt in Full-HD met 60 frames per seconde.

We zijn tevreden met het resultaat van de video-sample. De video oogt goed, detailrijk en neemt de kleuren uit de werkelijkheid goed over. Daarnaast valt op dat de optische beeldstabilisatie erg goed zijn werk doet; de beelden zijn erg ‘steady’.



Prestaties en overige mogelijkheden

De Samsung Galaxy S20 FE 5G die we hier testen is voorzien van krachtige hardware. In dit onderdeel van de Galaxy S20 FE review gaan we dieper in op deze materie. We bespreken de processor, het geheugen en natuurlijk de batterij, maar ook de vingerafdrukscanner en verschillende andere eigenschappen van dit kleurrijke toestel.

Snelheid en geheugen

We weten van andere toestellen al dat de Snapdragon 865+ een ontzettend snelle processor is, die vloeiend alle taken uitvoert. Dat is bij de Samsung Galaxy S20 FE niet anders. We merken geen vervelende vertragingen en taken worden snel uitgevoerd. Dit is mede te danken aan het werkgeheugen dat uitkomt op 8GB.

De interne opslagruimte van de Samsung komt uit op 128GB, al kun je het toestel ook met 256GB aanschaffen. Het geheugen is uit te breiden met een geheugenkaart. Deze ruimte gaat wel ten koste van de ruimte voor een tweede simkaart. Het is dus óf een geheugenkaart, óf een tweede simkaart. Voor een groot deel van de gebruikers zal 128GB al aardig wat zijn.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de S20 FE is geïntegreerd in het beeldscherm zelf. De techniek hiervan is in de afgelopen tijd een stuk beter en nauwkeuriger geworden. We hebben dan ook geen enkel probleem ondervonden bij het toestel om met een vingerafdruk te ontgrendelen. Wat ik wel opmerkelijk vond is dat je maar maximaal drie vingers op kunt slaan. Bij verschillende andere toestellen, zoals de OnePlus 8 Pro, staat dit maximum op vijf. Dat geeft je toch net wat meer vrijheid. Mocht je je telefoon niet met je vinger willen ontgrendelen, dan is er ook nog de mogelijkheid om gezichtsherkenning te gebruiken. Deze doet zowel overdag als bij schemering prima zijn werk.

Bloatware

Zoals veel fabrikanten leveren de makers hun toestellen met een reeks eigen apps. Bij het instellen krijg je een venster voorgeschoteld met apps van Samsung die je misschien wilt installeren. Een aantal apps worden niet gevraagd en worden standaard geïnstalleerd. Dit zijn onder andere Bixby, een bestandsbeheerder, Smart Switch en AR-Zone, en natuurlijk de Google-apps.

Over Smart Switch gesproken. Samsung pusht haar eigen dienst enorm op bij het eerste gebruik. Dit gaven we ook al aan bij de Galaxy S20 review. Ik was van plan een back-up terug te zetten van een ander merk smartphone, maar dat is goed zoeken naar de optie. Standaard stuurt Samsung je namelijk steeds naar het ophalen van een back-up via Smart Switch, terwijl dit uitstekend te doen is via je Google-account. Het is dan ook ons advies aan Samsung om gewoon transparant te zijn in de keuze voor het ophalen van je back-up uit Google, zonder dat je hiervoor een doolhof door moet.

Edge Lighting en Edge Vensters

Ondanks dat de Galaxy S20 FE niet over doorlopende schermranden beschikt, zijn verschillende Edge-tools gewoon op de Samsung te vinden. Zo is het mogelijk om het venster met snelkoppelingen naar apps, aan de zijkant van het scherm, tevoorschijn te halen. Deze optie wordt ‘Edge Vensters’ genoemd en geeft je ook de mogelijkheid snel contactpersonen op te halen, net als het maken van slimme screenshots, het aanmaken van taken, het bekijken van het weer of om het klembord te bekijken.

Een andere optie is Edge Lighting. Hiermee worden de randen van het scherm kleurrijk opgelicht bij een nieuwe notificatie. Gebruikers kunnen zelf de manier van verlichten aanpassen, net als de kleur en de grootte van de rand. Standaard staat deze optie uit. Zonde, want het maakt het ontvangen van een melding net wat vrolijker.

Updatebeleid

Jaren geleden waren fabrikanten vrij onduidelijk over wat er qua updates verwacht kon worden. En ja, nog steeds zijn fabrikanten niet altijd even duidelijk in het updatebeleid. Samsung heeft het eerder dit jaar flink over een andere boeg gegooid en kan voor vele andere fabrikanten een voorbeeld zijn.

Samsung belooft namelijk voor de S-serie, waar dus ook deze Galaxy S20 FE onder valt, drie jaar lang updates. Tot voor kort stond deze termijn op twee jaar. Dit betekent dat de Galaxy S20 FE in ieder geval de update kan verwachten naar Android 11, Android 12 én Android 13. Daarnaast wordt het ook nog minimaal drie jaar lang bijgehouden met beveiligingsupdates. Keurig. Hierdoor zit je met dit toestel voorlopig wel gebakken. Op moment van schrijven draait de smartphone op de nieuwste security-patch; die van oktober.

Accu

De Samsung Galaxy S20 FE wordt geleverd met een 4500 mAh accu. Deze kan opgeladen worden met 25W en draadloos. Echter, Samsung levert het toestel met een 15W lader, en een laadkracht van 15W is vandaag de dag absoluut niet echt snel meer. OnePlus presenteerde onlangs haar OnePlus 8T met 65 watt snelladen en veel fabrikanten werken al met waardes van 30 watt, maar Samsung loopt hierin wat achter. Heel lang hoef je overigens niet te wachten totdat het toestel is opgeladen; dit duurt ongeveer 1 uur en 40 minuten.

De accuduur van Samsung-toestellen was altijd een kritiekpunt. In mijn Galaxy S20 review was deze zelf belabberd slecht. Eén van de oorzaken kan de Exynos processor zijn, die doorgaans niet als meest energiezuinig te boek staan. Dat de Galaxy S20 FE 5G met een Snapdragon-processor kan zomaar voor betere resultaten zorgen, was mijn gedachte. En het is echt een wereld van verschil. De accuduur van de Galaxy S20 FE is waanzinnig. Met zeer intensief gebruik heb ik aan het eind van de dag nog 30 procent over, en noteer ik een screen-on-time van 3,5 uur. Gemiddeld ligt de schermtijd tussen de 4,5 en 6 uur. Hierbij had ik het scherm op Full-HD staan met 120Hz frequentie. Zo zien we het graag! We betwijfelen of de 4G-versie, welke voorzien is van de Exynos-processor, ook deze waardes behaalt.

Beoordeling

De Samsung Galaxy S20 FE heeft mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen. Het is een heerlijk toestel om mee te werken en naar mijn mening, duidelijk beter dan de S20 die ik eerder heb getest. De accuduur was bij Samsung’s altijd voldoende, maar niet perfect. Bij de Galaxy S20 FE is dat juist wel het geval, waarschijnlijk met dank aan de Snapdragon chipset. De camera levert mooie plaatjes af, de geluidskwaliteit is goed en je hebt een duidelijk en goed updatebeleid vanuit Samsung.

Opvallend is wel zijn prijs. Je betaalt 649 euro voor de 4G-versie, 749 euro voor de 5G-versie. Hiermee is hij duurder dan de Galaxy S20 zelf. Toch zouden we zonder twijfel de S20 FE verkiezen, juist door de pluspunten die we lang niet allemaal bij de S20 zagen. Wel is het een flinke hap uit je budget. Alternatieven zijn er ook; denk aan de OnePlus 8T. Kies je voor de S20 FE, dan zouden wij de gok met de 4G-versie, juist vanwege de accuduur van de Snapdragon, er niet op wagen en ‘lekker’ voor de 5G-versie gaan.

Net zo enthousiast over de S20 FE als wij? Je kunt de Samsung Galaxy S20 FE kopen bij Samsung, Coolblue, T-Mobile, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Bol.com.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 645,00 euro