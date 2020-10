Samsung geeft je 100 euro cashback op Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra

Aanbiedingen voor smartphones zijn altijd mooi meegenomen; vandaag zijn we gestuit op een nieuwe aanbieding op de Galaxy S20-serie van Samsung. Je krijgt 100 euro korting op de toestellen. We zetten de details op een rij.

100 euro korting op Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20-serie is de reeks high-end smartphones van Samsung. Ze zitten boordevol mogelijkheden, hebben een net design en zijn drie jaar lang zeker van updates. Allemaal mooi meegenomen!

Nu zijn we een interessante aanbieding voor je tegengekomen zodat je nog meer kunt besparen op je nieuwe S20. Wanneer je de S20, S20+ of S20 Ultra bij een winkel koopt die meedoet aan de actie, bespaar je 100 euro, dankzij de cashback-actie. De details zetten we hieronder voor je op een rij.

Aanbieding

De actie geldt op de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra, dus niet op de Galaxy S20 FE. Je dient het toestel aan te schaffen tussen 19 oktober en 1 november 2020 en hierbij maakt het niet uit in welke kleur je deze koopt. Om de cashback te claimen moet je je aankoop registreren op de actiesite, waarna je je persoonlijke gegevens invult. Na acceptatie stort Samsung het geld op je rekening.

De cashback-actie op de Galaxy S20 geldt bij drie winkels. Bij Samsung zelf is de korting direct verwerkt in je winkelmandje, dus hoef je geen gegevens of dergelijke meer in te vullen. Maar je kunt meer geld besparen door het toestel te kopen bij de twee andere deelnemende winkels; Coolblue en MediaMarkt, al dien je dan nog wel het formulier in te vullen op de actiesite.

Ben je enthousiast, vind dan hier ons interessante overzicht met de beste Galaxy S20 hoesjes.

Wil je direct naar de aanbieding; volg dan de links hieronder;