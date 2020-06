De 20 beste tips voor je Samsung Galaxy S20, A51 en andere One UI-toestellen

De Samsung Galaxy S20-serie is een uitgebreide reeks smartphones, boordevol mogelijkheden. Natuurlijk wil je alles uit je nieuwe toestel halen. DroidApp zet de beste Galaxy S20 tips voor je op een rijtje, al komen deze ook goed van pas voor andere toestellen van Samsung zoals de Galaxy A51, A41, A71 en de Galaxy Note-reeks.

Tips voor je Galaxy

In onze Samsung Galaxy S20 review kon je al lezen dat je weer veel kunt doen met je Galaxy S20, Galaxy S20+ of Galaxy S20 Ultra. Alle drie de smartphones hebben echter nog meer te bieden dan je misschien denkt. Wil je alles uit je nieuwe toestel halen, lees dan zeker deze handige tips voor je Galaxy S20 door. Overigens zijn deze tips er niet alleen voor de S20-serie. De meeste van deze tips komen ook goed van pas als je in het bezit bent van een andere Galaxy met Android 10 en de One UI.

Google back-up terugzetten

Zoals we in de review al schreven, Samsung heeft de mogelijkheid tot het terugzetten van de Google back-up, van een ander Android-toestel, aardig verstopt. Je wordt als gebruiker vooral gepusht om Samsung Smart Switch te gebruiken. Als je van een niet-Samsung toestel afkomt, is dat niet handig. Bij het instelproces moet je aangeven dat je geen toegang hebt tot je oude Android-toestel. Pas dan zie je de optie om je Google back-up terug te halen.

120Hz beeldscherm

Samsung heeft de toestellen in de Galaxy S20-serie voorzien van een beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Hierdoor loopt het beeld vloeiender en mooier. Echter heeft Samsung deze optie niet automatisch geactiveerd. Het is één van de key-features van de S20 en dus wil je daar natuurlijk wel gebruik van maken. Je kunt de optie hier terugvinden op je toestel. Instellingen > Display > Vloeiende beweging. Selecteer daar de optie 120Hz.

Achtergrondservices – Dynamisch vergrendelscherm

Met Achtergrondservices krijg je extra opties voor je lockscreen, ofwel je vergrendelscherm. Je vindt deze optie terug bij Instellingen > Achtergrond > Achtergrondservices. Je kunt hier kiezen voor ‘Dynamisch vergrendelscherm’. Door op het tandwiel te tikken kun je instellen dat je bij iedere ontgrendeling een andere foto te zien krijgt in een bepaalde categorie. De categorieën kun je zelf aanpassen, zoals dieren, leven, voedsel, kunst of landschappen.

Edge Screen

Een handige functie die we vaker terug zien komen op de Galaxy-toestellen is Edge Screen. Aan de rand van het scherm vind je een balk, die kan je opzij vegen. Dan opent het venster met snelkoppelingen en handige tools. Je kunt snel apps openen en door op het tandwiel te tikken, zelfs een app-paar maken. Je kunt dan twee apps tegelijkertijd openen. Ook vind je er handige tools voor het maken van een screenshot. Je kunt direct een vorm selecteren of er een gifje van maken.

Screenshot maken

In de vorige tip gaven we al wat voorbeelden van hoe je een screenshot maakt met de Galaxy S20. Echter kun je op een nog handigere manier een schermafbeelding maken. Je hoeft hiervoor enkel de volume-down toets en de power-button een tel ingedrukt te houden. Vervolgens zie je onderin beeld mogelijkheid om een langere screenshot te maken, hem te bewerken of direct te delen.

Donker thema

De Samsung Galaxy S20-serie draait vanuit de doos op Android 10. Je kunt daarmee gebruik maken van verschillende handige features, waaronder het zogenaamde Dark Theme. Dit donkere thema kun je ook op je Galaxy S20 instellen. Ga hiervoor naar Instellingen > Display en selecteer ‘Donker’. Apps die deze feature ondersteunen, worden ook automatisch omgezet naar het donkere thema.

Always On Display

Wil je snel inzicht in je gemiste oproepen, notificaties, de tijd/datum en meer? Dan is er het handige Always On Display. Ook deze functionaliteit heeft Samsung standaard uitgeschakeld. Wanneer je je telefoon niet gebruikt wordt de eerder genoemde informatie getoond op het scherm. Je kunt het Always On Display inschakelen op de volgende manier: ga op je S20 naar Instellingen > Vergrendelscherm > Always On Display. Hier kun je vervolgens ook kiezen uit één van de vele klokstijlen met verschillende klokken, kleuren en mogelijkheden.

Bediening met één hand

We gaven in de S20 review al aan dat het formaat van de Galaxy S20 vrij handzaam is te noemen. Maar misschien heb je even behoefte aan een nog kleiner scherm, of heb je juist de grotere S20+ of S20 Ultra in bezit. Geen probleem. Samsung heeft de optie ‘Bediening met één hand’ toegevoegd aan het toestel. Hiermee kun je het scherm van je telefoon verkleinen, zodat hij gemakkelijk met één hand te bedienen is. Je vindt de optie onder Instellingen > Geavanceerde functies > Bediening met één hand. Daar kun je de functie inschakelen. Je activeert het kleinere scherm met een veegbeweging; vanuit de onderrand van het scherm, of door twee keer op de home-button te drukken.

Edge Lighting

De functie ‘Edge Lighting’ maakt op een leuke manier gebruik van de doorlopende schermranden. Deze functie laat de randen van het scherm oplichten, samen met desgewenst een effect, bij nieuwe berichten en meldingen. Bij de instellingen van deze leuke functie kun je uit verschillende extra opties kiezen. Zo is het mogelijk de kleur aan te passen, of te kiezen voor verschillende stijlen. Deze instellingen vind je bij Instellingen > Display > Edge Screen > Edge Lighting.

Software-update downloaden

Samsung zal ook de Galaxy S20-serie met regelmaat voorzien van updates. Wanneer er eentje beschikbaar is, zul je hiervan een notificatie krijgen op je smartphone. Maar je kunt ook handmatig controleren of er een update binnengehaald kan worden voor je Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra. Ga hiervoor naar Instellingen > Software-update > Downloaden en installeren. Hier kun je handmatig controleren of je hem al kunt downloaden.

Volumetoets

Bij het indrukken van de volumetoets wordt het volume van het belsignaal aangepast. Bij andere toestellen met Android 10 wordt hier juist het mediavolume mee aangepast. Wil je op je S20 nou ook het mediavolume aanpassen in plaats van het belvolume, dan kun je dit eventueel aanpassen. Druk eenmaal op volume-down of up, en tik in de volumebalk op het pijltje naar beneden. Daar kun je vervolgens de optie ‘Gebruik volumetoetsen voor media’ inschakelen.

Navigatietoetsen en gebaren

Kom je van een ander merk smartphone, dan zul je merken dat de navigatoetsen (terug, home en multitasking) omgedraaid zitten. Geen zin om hier aan te wennen? Dan kun deze zelf weer omwisselen bij Instellingen > Display > Navigatiebalk. Eventueel kun je daar er ook voor kiezen om de gestures, ofwel de gebaren te gebruiken.

Statusbalk en accupercentage

Standaard worden in de statusbalk, ook wel de notificatiebalk genoemd, maar drie meldingen getoond. Zo blijft het weliswaar overzichtelijk, maar misschien wil je wel in één oogopslag zien welke notificaties je hebt. Ga hiervoor naar Instellingen > Meldingen > Statusbalk. Hier kun je ervoor kiezen om alle meldingen te tonen, of juist alleen het aantal meldingen. Ook kun je hier het accupercentage van de batterij weer laten geven in de balk.

App Drawer

In het menu van je telefoon waar alle apps staan, ook wel bekend als de app drawer, staan doorgaans alle geïnstalleerde apps door elkaar. Niet heel handig als je snel een app zoekt of overzicht wilt hebben. Dat kan makkelijker. Open hiervoor het menu met de apps en druk rechtsboven op de drie puntjes. Daar kun je kiezen voor sorteren > op alfabet. Tevens is het mogelijk om de instellingen van het startscherm aan te passen qua grootte of om andere opties te veranderen.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner geeft je de mogelijkheid om meer vingers op te slaan. Handig als je het toestel een keer in een andere hand hebt. Bij Instellingen > Biometrie en beveiliging > Vingerafdrukken, kun je snel en handig nieuwe vingers toevoegen. Je hoeft alleen maar de stappen te doorlopen. De functie kan ook handig zijn om een bestaande vinger opnieuw te registreren als hij niet meer zo feilloos reageert op die vinger.

Samsung Weer-notificaties

De weer-app op je Samsung kan met regelmaat je een notificatie sturen over de weersverwachting en dergelijke. Maar misschien zit je hier wel helemaal niet op te wachten. Gelukkig kun je deze meldingen uitschakelen. Dit kun je doen door de volgende stappen te volgen op je Galaxy. Tik op de weer-widget en open het zijmenu door op de drie streepjes te tikken. Vervolgens druk je bovenin op het tandwiel en kies je voor ‘meldingen’. Daar kun je de desgewenste (of alle) meldingen van de Samsung Weather app uitschakelen.

Bixby Routines

Met Bixby Routines kan de telefoon enkele van je taken uit handen nemen. Nee, het ruimt niet de vaatwasser uit en het poetst ook niet je auto, maar er zijn wel andere verschillende features die handig zijn. Je kunt bepaalde acties koppelen aan een andere actie. Bijvoorbeeld, als ik thuis kom, dan wordt WiFi ingeschakeld, de Niet Storen-modus geactiveerd, de helderheid van het scherm geminimaliseerd en het Always On Display geactiveerd. Het is maar een voorbeeld van wat je kunt aangeven. Ook kun je acties koppelen aan een bepaalde locatie, tijd, tijdens het rijden, het opladen of wanneer je aan een training begint. Handig!

Snel camera starten

Wil je snel een foto maken, dan hoef je niet perse eerst te ontgrendelen en vervolgens de camera-app te starten. Door twee keer achter elkaar de power-button in te drukken, wordt de camera direct gestart. Overigens is het in deze half vergrendelde camera-stand niet mogelijk om gelijk ook je gemaakte foto’s te bekijken. Daarvoor moet je het toestel wel eerst ontgrendelen.

Batterijgebruik

Vind je dat de accu snel leeg gaat? Het kan zijn dat iets op de achtergrond ervoor zorgt dat er veel accu verbruikt wordt. Het batterijgebruik van je toestel kun je terugvinden via de volgende stappen. Ga naar Instellingen > Apparaatonderhoud > Batterij > Batterijverbruik en kijk wat er het meeste verbruikt. Bij de batterij-instellingen kun je ook eventueel de energiestand voor accubesparing aanpassen.

Hoesjes

Je wilt natuurlijk zo lang mogelijk genieten van je telefoon. Ben je op zoek naar een hoesje, dan is er enorm veel keuze, maar lang niet alle hoesjes zijn even degelijk. Voor de Galaxy S20-serie hebben we een uitgebreid artikel gemaakt met de beste Galaxy S20 hoesjes. Voor deze en andere toestellen kun je bijvoorbeeld terecht bij Bol.com, Knaldeals, Smartphonehoesjes en Coolblue.

Bonustip: DroidApp App

Natuurlijk mag deze tip ook niet ontbreken. Uit de Play Store kun je de gratis, reclamevrije DroidApp App downloaden. Hiermee ben je als eerst op de hoogte van het belangrijkste Android-nieuws. Daarbij heb je ook toegang tot onze uitgebreide reviews, tip-artikelen en de actuele prijzen en specs van de meest uiteenlopende toestellen.

