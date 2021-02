One UI 3.1 naar oudere toestellen: deze Samsung Galaxy’s krijgen de update

Samsung heeft bekend gemaakt dat het de One UI 3.1 skin van haarzelf uitrolt naar eerder uitgebrachte toestellen. Tot nu toe vind je de One UI 3.1 interface alleen terug bij de Galaxy S21-serie.

One UI 3.1 voor oudere toestellen

Samsung levert de Galaxy S21-serie standaard met de One UI 3.1 interface. Het bedrijf deelt nu het nieuws mee dat ook eerder uitgebrachte smartphones bijgewerkt zullen worden met de nieuwe versie van Samsung’s skin. Dit betekent dat verschillende nieuwe functies ook beschikbaar komen op die toestellen.

Samsung stelt dat het vanaf nu is begonnen met het verspreiden van de update. Overigens kan het wel even duren totdat bij iedereen de grote update binnenkomt rollen. De verbeteringen vind je onder andere terug in de camera. Dankzij het verbeterde Single Take hoef je nooit meer een moment te missen en met de bewerkingstool kun je ongewenste elementen in een foto wissen. Ook is er touch autofocus en automatische belichter voor de beste kwaliteit foto’s. Dankzij Multi Mic Recording kun je tegelijkertijd audio opnemen via je telefoon en een verbonden Bluetooth-device. Ook is het voor muzikanten ideaal, want zowel stem als instrument kan zo apart opgenomen worden voor de perfecte video.

Overigens zal Multi Mic Recording alleen beschikbaar komen voor de Galaxy S20-serie, S20 FE, Note 20-serie, Z Fold 2 en Z Flip. Voor de S20 FE was bijvoorbeeld de update al verspreid, maar die is daarna vrij snel teruggetrokken. Gisteren is de verspreiding van de update weer hervat.

Met One UI 3.1 heeft Samsung ook de Eye Comfort Shield functie toegevoegd, waarmee de intensiteit van het blauwe licht op je scherm, aangepast wordt aan het moment van de dag. Verder ligt er een belangrijke focus op privacy en kun je bijvoorbeeld voordat je een foto deelt, metadata verwijderen en je kunt Private Share gebruiken om te bepalen wie, voor hoeveel tijd toegang krijgt tot content dat je stuurt. Ook kun je naadloos overschakelen met audio van je ene Galaxy-device, naar je andere (zoals de Galaxy Buds) middels Auto Switch.

Toestellen

Samsung brengt de update in de komende weken uit voor een hoop toestellen. De volgende smartphones kunnen de update naar One UI 3.1 verwachten:

Samsung Galaxy S20 (en S20+, S20 Ultra)

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20 (en Note 20 Ultra)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy S10 (ook S10+, S10e en S10 Lite)

Galaxy Note 10 (en Note 10+)

Galaxy Fold

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A90

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

