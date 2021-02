Samsung deelt nieuwe data voor update Android 11: Galaxy A12 in juli

Samsung heeft een nieuw overzicht gedeeld met data waarop de update naar Android 11 uitgerold zal worden. We zien onder andere een aantal nieuwe apparaten er tussen staan, zoals de Galaxy A12.

Nieuw updateschema van Samsung

In de afgelopen tijd heeft Samsung meerdere keren een lijst gedeeld met daarin meer duidelijkheid over wanneer Android 11 uitgerold wordt. Naar verschillende telefoons en tablets zal de update in de komende maanden uitgerold worden. Daarnaast is voor sommige smartphones de update al voltooid en zijn ze al voorzien van Android 11.

Nu laat Henk weten dat er een nieuw overzicht is gedeeld met enkele nieuwe gegevens. Samsung zal voor de Samsung Galaxy A12 de update naar Android 11 in juli 2021 uitbrengen. Tevens is er nieuws voor de Samsung Galaxy Tab Active 3, die zal de update in juni krijgen van dit jaar. We zien verder geen andere wijzigingen of veranderingen terug in het overzicht, vergeleken met het vorige schema. Overigens is het goed een slag om de arm te houden van dit overzicht. We hebben in de afgelopen tijd al vaak gezien dat de update eerder uitgerold wordt dan dat in het schema staat. Het nieuwe overzicht hebben we hieronder voor je neergezet.

Samsung Galaxy A12 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 166,00 euro