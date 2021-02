Prijs en verkrijgbaarheid van nieuwe Samsung Galaxy A52 uitgelekt

Eén van de toestellen waarover veel te melden is op dit moment de Samsung Galaxy A52. De smartphonefabrikant zal binnenkort de telefoon aankondigen, maar nu krijgen we nog meer te weten.

Samsung Galaxy A52: prijs en verkrijgbaarheid

Samsung zal in de komende weken met de nieuwe A-serie toestellen komen. De Samsung Galaxy A52 en A72 zijn in de afgelopen tijd al veel in het nieuws geweest, en dat is ook nu weer het geval. Er is nieuws over de Samsung Galaxy A52.

Een Duitse bron laat weten dat er zowel een 4G- als een 5G-versie van de A52 komt, en die zullen vanaf medio maart in de winkels liggen. Hierbij is er keuze uit twee geheugenconfiguraties; 6GB RAM/128GB opslagruimte en 8GB RAM/128GB geheugen. De Galaxy A52 4G zal uitgebracht worden voor een prijs van 349 euro. De prijs van de 5G-versie zal beginnen bij 449 euro. De prijs van het 8GB RAM-model is niet genoemd, maar het vermoeden is dat deze 50 euro hoger zal liggen.

Samsung zal de Galaxy A52 voorzien van een 6,5 inch Super-AMOLED scherm met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Het 4G-model zal een 90Hz verversingssnelheid krijgen. Er zal een Snapdragon 750G chipset aanwezig zijn en een 4500 mAh accu met 25W snelladen. De Galaxy A52 zal een quad-camera krijgen met 64MP hoofdcamera, 12MP groothoek, 5MP diepte en 5MP macrolens. Voorop zal een 32 megapixel front-camera te vinden zijn.