Samsung Galaxy A72 van alle kanten: renders en specificaties

Het is druk met alle geruchten die rondgaan over toestellen van Samsung. Na de Galaxy S21-serie kunnen we volgend jaar ook de nieuwe Galaxy A-serie verwachten. Eén van deze modellen zal de Galaxy A72 zijn, waarover we nu meer te weten komen.

Galaxy A72: renders en specs

Er zijn beelden en specificaties opgedoken van de tot nu toe nog vrij onbekende Galaxy A72. De smartphone zal in 2021 aangekondigd worden, al is nog niet helemaal duidelijk wanneer dit staat te gebeuren. Misschien dat we hem zelfs deze maand nog kunnen verwachten. Naar verluidt komt de Galaxy A72 zowel als 4G- als 5G-versie naar Europa, maar is onbekend of Samsung deze twee versies allebei naar Nederland brengt.

Leaker OnLeaks heeft van zich laten horen en de Galaxy A72 door de computer gehaald. De renders zijn op basis van de tot nu toe bekende informatie en geven een goed beeld van hoe de Galaxy A72 er waarschijnlijk uit zal komen te zien. Het toestel zou de afmetingen 166,0 x 77,4 x 8,1 millimeter krijgen met een 1,8 millimeter uitstekende camerabehuizing. Het toestel krijgt een 6,7 inch plat display, Full-HD+ resolutie en een quad-camera. Informatie over de lenzen is nog niet bekend, al wordt ten minste een 64MP hoofdlens verwacht.

Meer informatie over de Galaxy A72 is nog niet bekend, maar daar komen we vermoedelijk in de komende weken achter. Uiteraard zullen we je hiervan op de hoogte houden.