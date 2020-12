Evan Blass deelt nieuwe foto en belangrijkste data voor Galaxy S21-serie

Samsung is drukdoende met de Galaxy S21-serie. De smartphonefabrikant heeft tot nu toe helaas geen informatie nog over de serie gedeeld, maar uit verschillende hoeken komt nu meer informatie. Evan Blass heeft data gedeeld over de nieuwe S21-serie.

Galaxy S21-serie komt 14 januari

Het moet één van de klappers worden van 2021; de nieuwe Galaxy S21-serie van Samsung. De drie toestellen uit deze reeks zijn al vaak in het nieuws geweest. Zo weten we dat de Galaxy S21 Ultra geleverd zal worden met een S Pen en daarmee er ook een eind lijkt te komen aan de Note-serie. Verder zijn eerder al de verschillende specificaties opgedoken.

Evan Blass laat nu twee data weten die we kunnen omcirkelen in de agenda. Deze data doken eerder al op, maar gezien Evleaks het nu laat weten, kan het haast niet anders dan dat dit de definitieve data zijn. Allereerst kun je 14 januari omcirkelen. Op deze datum zal er een nieuwe aankondiging van Samsung zijn, waar we dus de nieuwe Galaxy S21-serie zullen gaan zien. Er gaan ook berichten over dat hier nieuwe Buds komen.

De datum 29 januari mag je ook omcirkelen in je agenda. Op deze dag zou Samsung de nieuwe smartphoneserie in de winkels willen leggen. Natuurlijk zal DroidApp je op de hoogte houden van het nieuws rondom de Samsung.

De leaker heeft ook een nieuwe render gedeeld waarop we de Galaxy S21 zien. Het is de eerste officiële persfoto die nu uitgelekt is.

