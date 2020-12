Samsung Galaxy S21+ uit de doeken in hands-on video

Er gaat bijna geen dag voorbij of het gaat over de Galaxy S21-serie. De smartphonereeks die eigenlijk volgende maand verwacht wordt, is nu opnieuw in het nieuws. De Samsung Galaxy S21+ is te zien in een hands-on video.

Galaxy S21+ in hands-on video

Bijna iedere dag komt er wel nieuws binnen over de smartphonelijn van Samsung, de nieuwe lijn om precies te zijn. De Galaxy S21-serie is al veel in het nieuws geweest, waaronder officiële teasers en duidelijke renders met details en prijzen. Nu is het de beurt aan de Galaxy S21+, waarover we ook al het één en ander hebben vernomen.

Eerder werd al duidelijk dat de smartphone voorzien zal zijn van een plat scherm; de S21 Ultra krijgt wel een scherm met gebogen schermranden. Hoewel sommige delen van de telefoon zijn afgeplakt, wordt duidelijk dat Samsung wederom het voor elkaar heeft gekregen om de schermranden nog dunner te maken. Ook de kin, de rand onderaan het scherm, is dunner dan we bij de meeste smartphones gewend zijn.

In de video komt naar voren dat de camera soms te enthousiast is met de verzadiging. Blauw en groen zouden niet natuurlijk eruitzien. Dat is niet heel nieuw, want Samsung staat bekend om de oververzadigde foto’s. Hier lijkt Samsung ook bij de Galaxy S21-serie aan vast te houden. Volgens de maker van de video is de batterijduur prima in orde; al kan dit allemaal (net als de camera) nog veranderen omdat dit nog niet de definitieve software zal zijn. In de video gaat het om de Samsung Galaxy S21+ met de Snapdragon 888 chipset. (Helaas) zullen we in Nederland de Exynos 2100-versie krijgen.



Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 693,00 euro