Officiële teasers en data opgedoken van Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra

We moeten nog even geduld hebben totdat Samsung officieel het doek van de Galaxy S21-serie haalt, maar er wordt steeds meer duidelijk. Nu zijn de officiële teasers opgedoken van de drie smartphones.

Teasers Galaxy S21-serie

De berichten over de Galaxy S21-serie blijven maar binnenstromen. We hebben al veel renders en dergelijke gezien en nu is het tijd voor iets uit het huis van Samsung zelf. De officiële teasers zijn uitgelekt, waarbij de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra te zien zijn. Volgens de bron is de aankondiging van de nieuwe toestellen op 14 januari 2021. Op die dag zal er dus een nieuwe editie zijn van ‘Samsung Unpacked’. Vanaf 29 januari zouden de nieuwe smartphones al in de verkoop moeten gaan.

De teaser van de Samsung Galaxy S21 en Galaxy S21+ zijn vrijwel gelijk. Hierbij zien we het toestel in de kleur Phantom Violet. De twee smartphones krijgen een plat scherm met een cirkelvormige opening voor de front-camera. We schreven al over het nieuws waarbij renders en alle specificaties nagenoeg waren uitgelekt. Daar kun je alles nog eens nalezen.

De Samsung Galaxy S21 Ultra is iets anders vormgegeven. We zien daar een quad-camera met laser-autofocus. Deze laatste zal de ToF-sensor vervangen die we kennen van de S20 Ultra. Daarnaast krijgt de S21 Ultra een gebogen scherm, waarmee het zich dus onderscheidt van de S21 en de Plus.

