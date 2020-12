Samsung Galaxy S21-serie: nieuwe renders, alle details en prijzen

Samsung komt volgend jaar met de nieuwe Galaxy S-serie, die de naam S21 (of S30) krijgt. De modelserie zal bestaan uit drie toestellen. Dankzij nieuwe informatie krijgen we nu meer te zien, en komen we meer te weten over de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra.

Galaxy S21 in nieuwe renders

Over een paar maanden zal het doek van de nieuwe Samsung Galaxy S21-serie gehaald worden. In de afgelopen tijd hebben we weer veel gehoord en gezien van de drie nieuwe modellen, nu is dat opnieuw het geval. Een bron heeft nieuwe informatie gedeeld over de Samsung Galaxy S21, S21+ en de S21 Ultra. Om de anonimiteit van de bron te waarborgen, zijn op basis van het door hem of haar getoonde beeldmateriaal zijn er nu renders gemaakt van de drie nieuwe toestellen.

De naam

De bron vermeldt verder dat het hier toch echt gaat om de Galaxy S21 en niet S30. Dit omdat er gebruik wordt gemaakt van het jaartal. Dit betekent dat we in 2021 dus de S21 gaan zien, in 2022 de S22 en zo verder.

De renders

Samen met de renders komen we ook nog wat meer details te weten over de smartphoneserie. In ieder geval wordt bij het zien van de renders duidelijk dat het design overeenkomt met de eerder verschenen beelden. Wat het meest opvalt is de cameramodule die een wat ander ontwerp krijgt dan dat we van Samsung gewend zijn. Deze loopt namelijk door in het metalen frame, dat dan weer doorloopt naar de zijkanten. Alleen bij de Ultra lijkt de flitser ín de cameramodule te zitten en niet ernaast, zo meldt LetsGoDigital.

Samsung zal de toestellen uit de Galaxy S21-serie voorzien van een camera-opening, bovenin het midden van het scherm. Alle drie de smartphones komen op de markt met een Exynos 2100 of Snapdragon 888 chipset. Die laatste zullen we echter waarschijnlijk niet in Nederland gaan zien, maar alleen in bijvoorbeeld Amerika. Daar kiest Samsung al langere tijd voor Qualcomm-chipsets. Deze chipsets zijn doorgaans zuiniger en sneller dan de eigen Exynos-chipsets.

Galaxy S21

We zetten de specificaties zoals we die nu weten, van de drie verschillende smartphones op een rijtje. Te beginnen met de Galaxy S21. De telefoon is vervaardigd uit kunststof.

6,2 inch Full-HD+ Super AMOLED-scherm (verversingssnelheid onbekend)

8GB RAM / 128GB opslagruimte

Triple-camera: 12MP + 12MP + 64MP (+ 8K filmen, 3x hybrid zoom)

4000 mAh accu (25W snelladen, maar 15W lader meegeleverd)

Android 11 met One UI 3.1 skin

Kleuren: Phantom Black, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink

Galaxy S21+

Vlaggenschip of niet. Ook de Samsung Galaxy S21+ zal een kunststof behuizing meekrijgen. Iets wat nogal opvallend is voor deze prijs. Daarbij valt op dat er een aantal downgrades op stapel liggen in vergelijking met de huidige Galaxy S20+.

6,7 inch Full-HD+ Super AMOLED-scherm; 120Hz (niet adaptief)

Triple-camera: 12MP + 12MP + 64MP (+ 8K filmen, 3x hybrid zoom)

4800 mAh accu (25W snelladen, maar 15W lader meegeleverd)

Android 11 met One UI 3.1 skin

Kleuren: Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet

Galaxy S21 Ultra

Het meest uitgebreide model is de Samsung Galaxy S21 Ultra. Dit toestel kan overweg met de S Pen, die je voor 40 euro optioneel kunt aanschaffen. Jammer daarbij is wel dat er in het toestel geen opbergruimte is voor de stylus. Als enige toestel krijgt de Ultra geen plat, maar een curved scherm. Daarbij belooft Samsung een vernieuwde 108 megapixel camera en zou er een 3D dieptecamera aanwezig zijn.

6,8 inch QHD+ Super AMOLED-scherm; 120Hz (niet adaptief)

12GB/16GB RAM, 128GB/256GB opslagruimte

Triple-camera: 108MP + 12MP + 10MP + 3D diepte (+ 8K filmen, 10x hybrid zoom, 3x optische zoom, 40MP selfiecamera)

5000 mAh accu (45W snelladen, maar 25W lader meegeleverd)

Android 11 met One UI 3.1 skin

Kleuren: Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink

Andere details

Samsung zou de toestellen net als bij de Note 20-serie willen voorzien van Xbox Cloudgaming-support. Daarbij is natuurlijk DeX aanwezig, net als Microsoft Office-toepassingen. Middels Samsung NEON Artificial Human kan een eigen virtuele AR persoon gegenereerd worden. Deze krijgt jouw karakter en helpt je met je dagelijkse taken. We verwachten deze functionaliteit voorlopig niet in ons land.

Prijzen

De bron weet ook prijzen te melden. Waar de S20 nog als 4G-versie verscheen, zal dit bij de Galaxy S21 niet het geval zijn. De verwachtingen zijn als volgt;

Galaxy S21: 899 euro (100 euro lager dan S20 5G)

Galaxy S21+: 1049 euro (50 euro lager dan S20+)

Galaxy S21 Ultra: 1299 euro

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer Samsung de nieuwe toestellen aankondigt. Continue spreken bronnen elkaar tegen. Het wordt januari of februari in ieder geval. Zodra hierover meer bekend is, houden we je hiervan op de hoogte.

