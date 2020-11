Samsung Galaxy S21-serie: alle specificaties en features uitgelekt

Groot nieuws over de toestellen uit de Samsung Galaxy S21-serie. Van de drie verschillende smartphones komen we nu de specificaties te weten, samen met de nieuwe features.

Galaxy S21 specs en features

Het duurt nog even voordat Samsung haar nieuwe Galaxy S-reeks presenteert, maar er is nu groot nieuws te melden. De Koreaanse fabrikant zal de smartphones officieel presenteren in januari, zo is de verwachting.

De collega’s van Android Police hebben officiële persfoto’s gezien van de toestellen. Om de bronnen te beschermen kunnen deze helaas niet naar buiten gebracht worden. Wel kunnen vrijwel alle specificaties gedeeld worden. Die zetten we voor je op een rijtje.

De toestellen moeten de namen Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra krijgen. Ze worden allen voorzien van Android 11 met de One UI 3.1 interface. Samsung zou de toestellen willen leveren met twee verschillende processoren; de Exynos 2100 van Samsung zelf en de Snapdragon 875 van Qualcomm. We vermoeden dat Samsung in Europa de toestellen met de eigen Exynos-chipset levert, zoals het dat altijd eigenlijk doet. Bekend is dat Samsung de camera’s uitrust met ondersteuning van Super Steady-stabilisatie onder 60fps filmen. Ook de maanmodus moet ook een verbetering zijn.

Volgens de bron verschijnt de Galaxy S21 met een plastic achterkant, terwijl de S21+ een glazen design krijgt. Onbekend is het materiaal van de Ultra. De eerder gelekte renders worden door Android Police als juist bevonden. De camera-module die als bobbel uitsteekt, zou deel uitmaken van het frame zelf. De telefoon in de kleuren Phantom Pink en Violet zouden een koperen frame hebben. Bij de Phantom White zou er sprake zijn van een subtiele blauwe tint met een bronzen ring.

Leuk detail: volgens de bron zou Samsung de toestellen willen voorzien van een lagere prijs, om zo nog beter met de concurrentie te kunnen concurreren. Voor nu weten we al een stuk meer, maar het is nog even afwachten wat het precies allemaal gaat doen. Vermoedelijk kunnen we in januari de nieuwe smartphones verwachten.

We zetten kort de specificaties op een rijtje.

Samsung Galaxy S21

6,2 inch Full-HD+ 120Hz scherm

4000 mAh accu

Triple-camera: 12MP hoofdcamera, 64MP telelens, 12MP groothoeklens

Kleuren: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey, Phantom White

Samsung Galaxy S21+

6,7 inch Full-HD+ 120Hz scherm

4800 mAh accu

Triple-camera: 12MP hoofdcamera, 64MP telelens, 12MP groothoeklens

Kleuren: Phantom Silver, Phantom Black, Phantom Violet

Samsung Galaxy S21 Ultra

6,8 inch QHD+ 120Hz scherm

5000 mAh accu

Quad-camera: 108MP hoofdcamera, 10MP met 3x optische zoom, 10MP met 10x optische zoom. 12MP groothoeklens

Kleuren: Phantom Black, Phantom Silver

