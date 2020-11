‘Samsung presenteert Galaxy S21/S30 op 14 januari in zes kleuren’

Eerder kwam al in het nieuws dat Samsung van plan zou zijn om de aankondiging van haar nieuwe high-end smartphone naar voren te schuiven. Op 14 januari moet het gaan gebeuren; de aankondiging van de Galaxy S21/S30.

Galaxy S21 introductie op 14 januari?

Zit je met smart te wachten op de nieuwe Galaxy S-serie van Samsung? Het lijkt erop dat de fabrikant van plan is om de aankondiging van de nieuwe serie naar voren te halen. Deze geruchten gingen eerder al rond, maar nu gaat er ook een definitieve datum rond waarop Samsung de Galaxy S21 (of Galaxy S30)-serie wil laten zien.

Op 14 januari moet het gaan gebeuren, zo meldt een bron uit de techwereld. De informatie is afkomstig van Jon Prosser, een tech analist. Hij meldt dat op die datum de nieuwe S-lijn getoond gaat worden. Eerder doken al renders op waarbij we de toestellen te zien kregen. De bron deelt verder alleen nog informatie over de kleuren waarin het toestel aangekondigd zal worden, maar verder geen specificaties.

De bron spreekt over de naam Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Als dit inderdaad klopt, wordt dat de naam en wordt er niet gekozen voor S30. Verschillende andere fabrikanten gaan van 10 naar 20, 30 en hoger. De smartphone moet beschikbaar komen in het zwart, wit, grijs, zilver, violet en roze.

Alle details zullen we naar waarschijnlijkheid in januari te horen krijgen. We houden je natuurlijk hiervan op de hoogte!

