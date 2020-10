‘Samsung Galaxy S30 krijgt geen camera onder display, Galaxy Z Fold 3 wel’

Samsung zou naar verluidt de nieuwe Galaxy Z Fold 3 willen voorzien van een under-display camera. Volgens de berichten was het plan om de Galaxy S30 eigenlijk al van deze feature te willen voorzien.

Galaxy Z Fold 3 met under-display camera?

Als we afgaan op de nieuwste berichten, dan kunnen we verschillende verbeteringen verwachten in nieuwe toestellen van Samsung. Er gaan al lange tijd berichten over een under-display camera, waarbij dus de front-camera onder het scherm geplaatst wordt. Xiaomi heeft eerder al een teaser daarvoor gepubliceerd, maar ook andere fabrikanten werken aan deze techniek.

Bij Samsung was het plan om deze feature te introduceren bij de Galaxy S30, die misschien ook Galaxy S21 genoemd kan worden. Echter zou volgens een Koreaanse bron dit nu niet aan de orde zijn. Er zouden nu nog teveel concessies gedaan moeten worden op de beeldkwaliteit, waarbij Samsung zou werken aan een betere oplossing.

De camera onder het scherm moet waarschijnlijk zijn debuut maken in de Samsung Galaxy Z Fold 3, de opvolger van de onlangs verschenen Fold 2. Deze zal verschijnen in 2021. In dat jaar verwachten we ook under-display camera’s van Xiaomi, Oppo en mogelijk andere fabrikanten. Zie ook de berichten hierover, hieronder, bij de gerelateerde berichten.