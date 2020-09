Vouwbare Samsung Galaxy Z Fold 2 nu te koop in Nederland

Samsung heeft haar nieuwe vouwbare smartphone uitgebracht in ons land. De smartphonefabrikant heeft de Samsung Galaxy Z Fold 2 in de schappen gelegd.

Galaxy Z Fold 2 kopen

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is de nieuwste vouwbare smartphone van Samsung en werd begin deze maand aangekondigd. Nu is het moment daar dat de nieuwe smartphone aangeschaft kan worden in ons land. Het foldable toestel kent verschillende verbeteringen en is een echte eye-catcher.

Aan boord van het toestel is opengeklapt een 7,6 inch 120Hz beeldscherm. Je kunt ook het scherm aan de voorzijde gebruiken, waar deze een grootte heeft van 6,2 inch. Er is 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Uiteraard biedt de Galaxy Z Fold 2 ook ondersteuning voor het 5G netwerk en is er de mogelijkheid om naast nano-sim gebruik te maken van eSIM.

Voor het maken van foto’s is er een 12 megapixel triple-camera of 10MP front-camera. Met de triple-camera kun je 2x optisch inzoomen, heb je optische beeldstabilisatie en natuurlijk de vele verschillende tools. Ook biedt de Galaxy de razendsnelle Snapdragon 865+ processor en is er een 4500 mAh accu. Voor het toestel moet je wel diep in de buidel tasten; 1999 euro. Je kunt de Samsung Galaxy Z Fold 2 nu kopen bij Samsung zelf of bij Coolblue en Bol.com.