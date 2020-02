Samsung Galaxy Z Flip vanaf vandaag te koop in Nederland

Samsung heeft de tweede vouwbare smartphone uitgebracht in ons land. Na de Fold is het de beurt aan de Samsung Galaxy Z Flip, een stijlvol toestel.

Galaxy Z Flip in Nederland

De tweede vouwbare smartphone van Koreaanse bodem is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Het gaat om de Galaxy Z Flip welke vanaf nu aangeschaft kan worden in Nederland. Vorige week bespraken we de telefoon al in een uitgebreide Galaxy Z Flip preview.

Met de Samsung Galaxy Z Flip steel je sowieso de show. Er is een 6,7 inch Dynamic AMOLED-beeldscherm welke je dus dubbel kunt vouwen. Dichtgeklapt heb je nog toegang tot een klein schermpje waar je de tijd, meldingen en de camera op terug kunt vinden. Daarbij heeft Samsung de Galaxy Z Flip uitgerust met een 12 + 10 megapixel dual-camera. Vanuit de doos draait de smartphone op Android 10 met de One UI skin en is er een 3300 mAh accu.

Enthousiast? Nu je portemonnee nog. De Samsung Galaxy Z Flip kost je 1500 euro en kun je vanaf nu kopen bij Samsung Shop, Coolblue, MediaMarkt.